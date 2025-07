Oboževalke so postavne Jokerje čakale od popoldneva (FOTO)

Poletne temperature, polno Laško in eksplozija dobre glasbe so od petka do nedelje znova polnili ulice mesta s tisoči obiskovalcev. Kar 60 tisoč zabave željnih je poskrbelo za razprodan dogodek, spomin nanj pa jih bo spravljal v dobro voljo vse do naslednjega leta.

Odprtje festivala je bilo tokrat še posebno slavnostno: Maja Keuc in Tokac, pevec skupine Dan D, sta zapela skladbo Že 200 let, prirejeno posebej za letošnji pivovarski jubilej. Na velikem odru Zlatorog so se nato v dveh dneh zvrstila največja imena slovenske glasbene scene. V petek so množico ogreli Maraaya, Magnifico, Jan Plestenjak in skupina Šank Rock.

V soboto so nastopili Flirrt, brezčasni Vlado Kreslin z Malimi bogovi, Big Foot Mama in fantje iz skupine Joker Out, ki so po evrovizijskem uspehu znova pokazali, zakaj so trenutno najbolj vroča slovenska glasbena izvozna uspešnica. Najzvestejše oboževalke so jih pod odrom čakale vse od popoldneva!

Vzdušje na odru 200 je bilo bolj zabavno in plesno – v petek z Nušo Derenda, Dejan Dogaja Bandom in Luko Basijem, v soboto pa z duom Steklasa, Miranom Rudanom, Severino in Fehtarji. Prizorišče je pokalo po šivih, kar so čutili tudi nastopajoči, saj so v en glas ponavljali, da takšne energije ne pomnijo.

Manjkal pa ni niti Etno oder, ki je ponudil drugačno izkušnjo. Tako niso manjkali Slakove melodije, nastop Alpskega kvinteta z Otom Pestnerjem ter Kvinteta Dori. Poleg odrov je bilo Laško preplavljeno še z didžeji, ulično glasbo, afterji in prijetnim vrvežem, ki je ustvaril občutek, da je vsaka ulica postala del koncertnega prizorišča. Pivo in cvetje 2025 je bilo v prvi vrsti praznik glasbe. Brez odvečnih dodatkov, z močnimi imeni in dobro organizacijo. Obiskovalci so domov odhajali zadovoljni in z mislijo, da se vrnejo naslednje leto.

Severina je aktivistka za človekove pravice. To je na svoj način dokazala tudi z razvitjem palestinske zastave na odru. FOTO: MEDIASPEED.NET

Uspešnica Energy Nuše Derende je odmevala iz tisočih grl. FOTO: MEDIASPEED.NET

Miha Mirt, novi vodja Laškega centra Stik, odgovornega za kulturo, šport in turizem, je več kot uspešno nadomestil Tino Belej, po novem vodjo trajnosti v Pivovarni Laško Union. FOTO: MEDIASPEED.NET

Fehtarji so se nadelali. V petek so nastopili na odru Zlatorog, nato pa so v velikem slogu na odru 200 še zaključili soboto. FOTO: MEDIASPEED.NET