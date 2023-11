Oboževalka (70) umrla na koncertu Robbieja Williamsa, ko je poskušala preplezati vrsto sedežev in padla

Oboževalka pevca Robbieja Williamsa je prejšnji teden umrla po katastrofalnem padcu na koncertu v Sydneyju.

Ženska v svojih 70-ih je med njegovim nastopom v Moore Parku prejšnji četrtek padla čez šest vrst sedežev. Padec je bil tako močan, da se je morala boriti za življenje. V bolnišnici St. Vincent, kamor so jo pripeljali na zdravljenje, so potrdili, da je umrla v torek popoldne.

Domnevajo, da je poskušala preplezati vrsto sedežev, preden ji je spodrsnilo in je padla. Tiskovni predstavnik reševalnega vozila je za Daily Mail Australia povedal, da so bili reševalci prejšnji četrtek okoli 22.15 poklicani na kraj nesreče.

»Poklicali so nas zaradi ženske v 70-ih, ki je padla. S poškodbami obraza in glave smo ji pomagali na kraju in jo odpeljali v bolnišnico Sv. Vincent v kritičnem stanju.«

Tiskovni predstavnik je dodal, da je osebje na koncertu poskrbelo za žensko, preden je prispela reševalna ekipa.

»Pomagali so ji osebje in gostje, ki so zdravstveno usposobljeni. Kmalu za tem so prispeli zdravniki in bolnico odpeljali v bolnišnico,« je povedal.

Tudi na koncertu Taylor Swift

Zadnja tragedija, povezana s smrtjo oboževalca na koncertu, se je zgodila v petek v Braziliji na koncertu Taylor Swift.

Taylor Swift FOTO: Mariuters

Ana Clara Benevides (23) je na koncertu na stadionu Estádio Olímpico Nilton Santos v Riu de Janeiru zaradi izjemno visokih temperatur omedlela. Ana je po besedah ​​njene sestrične Estele Benevides umrla zaradi zastoja srca. Kratki posnetki Swiftove, ki na koncertu roti osebje stadiona, naj razdeli vodo obiskovalcem, so preplavili internet, poroča jutarnji.hr.

