Oboževalec te slovenske skupine si je vtetoviral njihov logotip (VIDEO)

Instagram so že pred časom preplavili posnetki šale »petek je«, ki si jo je izmislil in čisto vsak petek med svoje sledilce delil radijski in televizijski voditelj Matic Herceg. Ta pa je zdaj s skupino Tequila svojo instagramsko šalo oziroma uspešnico preobrazil v skladbo, zanjo pa so fantje posneli še videospot.

Zgodba o tem, kako so sploh začeli sodelovati, je več kot zanimiva. Skupino Tequila sestavljajo mladi in simpatični fantje iz Primorske, ki konec tedna najraje preživljajo na odru. Na enem izmed nastopov jim je oboževalec obljubil, da si bo vtetoviral njihov logotip, če skupaj s Hercegom posnamejo duet Petek je. Fantje so bili takoj za akcijo in tako predstavljajo novo skladbo. Kaj pa oboževalec? Tudi on je držal obljubo in si dal vtetovirati logotip skupine Tequila.

Skupina je znana po tem, da na vsakem nastopu poslušalcem pričara nepozabno zabavo do jutranjih ur.

»Imamo več zvrsti glasbe in prav je tako. Če si žalosten, poslušaš balado, ob kozarcu vina se prileže kakšen džez ali bluz, potem imamo koncerte klasične glasbe, veselice, kjer se pleše na harmoniko, in zabave, kjer pojemo pesmi, kot so naše. Ni nujno, da je glasba, ki ni po tvojem okusu, nekakovostna. V danem trenutku je pomembno samo, da ti pesem vzbudi neka čustva, namen naše glasbe pa je, da ljudem riše nasmehe na obraze, da jih zasrbijo pete in da se z nami zabavajo pozno v noč,« povedo fantje skupine Tequila. O novi pesmi je svoje dodal še Herceg.

»Čeprav nisem nadarjen za petje, me to ne ustavi,« se zasmeji simpatični voditelj, ki je velik oboževalec slovenske glasbe. Sicer pa Kim, Patrik, Rok, Leo in Andrea iz skupine Tequila pravijo, da je glasba njihovo življenje, oder pa njihov dom. »Nekaj najlepšega je, ko skupina diha skupaj s publiko, verjamemo, da je pred nami še veliko lepega, smo pa v preteklih letih svoje otroške sanje že spremenili v resničnost. Ker smo pravi Primorci, ni nič čudnega, da nam na odru nikakor ne uspe stati pri miru! Smo energični, pozitivni in vedno pripravljeni na zabavo,« povedo fantje, ki se držijo načela, da si je v življenju treba upati.