Oboževalci v pižamah po vstopnice za slovenska glasbenika

Glasbenika Tjaša in Uroš Steklasa sta se v teh dneh kot mnogi drugi že vrnila k svojemu poslanstvu, ki ga imata poleg hčerkice Lori, ki ju je s prihodom na svet razveselila novembra lani, najraje. A prav zaradi Lori, ki je še dojenčica, bo letos usklajevanje koncertov in drugih nastopov malce večji logistični zalogaj.

Takole sta se v Kamniku predstavila na odru skupaj z njunim bendom.

»Dejansko sva vesela in hvaležna najinim številnim sorodnikom in prijateljem, ki so nama vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, ko jo potrebujeva pri varstvu. A hkrati se tudi Lori kar dobro vključuje v najin tempo življenja in je bila z nama že na dveh televizijskih snemanjih, kjer je z velikim zanimanjem občudovala luči pa tudi glasbo, to se že opazi, ima očitno zelo rada. Ko bova imela koncerte, bo najino deklico nekdo čuval in uspaval doma,« nam zaupa mlada mamica Tjaša Hrovat Steklasa, ki se tudi v tej novi vlogi odlično znajde.

»Kar pa se tiče najinih nastopov na poročnih slavjih, sva jih številčno omejila, kar pomeni, da bova ob sobotah, ko so običajno poroke, zapela na dveh, največ treh obredih. In jih izkoristila tudi za izlete in spoznavanje zanimivih krajev po vsej Sloveniji,« pove Tjaša, zato se jim bo vselej v avtu pridružil še kdo od sorodnikov ali prijateljev, ki bo, medtem ko bosta onadva pela, popazil na Lori.

»Manj ko človek komplicira, boljše je,« je prepričana mlada mamica, ki ima z Urošem za seboj čustveno razgibane dneve. Malo zaradi strahu in nervoze, malo pa tudi od sreče in skorajšnjega zanikanja na videz neverjetnega. »Po uspešni lanski prvi sezoni koncertov z bendom sva namreč v začetku aprila razpisala prvi koncert v letošnjem letu. In to 17. junija v letnem gledališču Dob pri Domžalah. Ko smo po enem dnevu preverili prodajo vstopnic, je bil ta že skoraj razprodan, kart je zmanjkalo v manj kot 40 urah. Menedžer nama je zato predlagal, da bi razpisali še en koncertni termin en dan prej. Nisva bila najbolj navdušena, saj sva se malo bala, da bi bilo prizorišče na pol prazno. A sva se pustila pregovoriti, in čez nekaj dni smo dali v prodajo še vstopnice za 16. junij. Samo 20 minut po začetku prodaje naju je menedžer poklical in rekel, da to mogoče res ni bila najboljša ideja. In že sem se poigravala z mislijo, češ, saj sem vedela ... A nato je rekel, da se šali in da je kupljenih že tri četrtine vstopnic. Drugi koncert je bil razprodan celo v manj kot 24 urah!« nam je še zaupala.

»Ljudje so nama pisali, da so dobesedno v pižamah čakali na začetek prodaje na bencinskih črpalkah. In za trenutek sva izkusila, kako fino se je moralo zdeti Modrijanom, ki so v nekaj minutah razprodali po dva koncerta v dvorani Zlatorog. No, midva takšnih prizorišč še ne polniva, sva pa na dobri poti, saj se počasi daleč pride,« smeje se pove Uroš.

Hčerkica Lori že spoznava studie in koncertne odre. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Oba se strinjata, da imata očitno srčne poslušalce, ki podpirajo njiju in tudi druge slovenske glasbene izvajalce ter na koncertih skupaj z njima prepevajo njune pesmi. In so se pripravljeni tudi dve uri voziti na drugi konec Slovenije, da ju vidijo in slišijo. »Zato sva jim res hvaležna. Drživa pesti, da bo letošnja koncertna sezona prijazna do vseh glasbenikov in tudi poslušalcev, ki so več kot očitno željni koncertov in druženja,« skleneta.