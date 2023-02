Oboževalci Evrovizije v šoku: Hrvaška to pošilja? Poglejte njihove izraze, ko so videli Let 3 (VIDEO)

Hrvaška skupina Let 3 je z zmago na Dori sprožila številne odzive, zdaj pa so se oglasili tudi veliki ljubitelji Pesmi Evrovizije, katerih mnenja o pesmi Mama ŠČ so deljena.

»Kakšne ikone, srečno Hrvaška«, »Dajte no ljudje, končno imamo nekaj smešnega, bizarnega, legendarnega«, »Ta šala ni več smešna«, »Dobrodošli v finalu«, »Imeli so najboljši nastop, so le nekateri komentarji« z uradnega evrovizijskega Instagram profila.

Noosh Berberian, priljubljena YouTuberka, pa je podala svojo recenzijo pesmi Mama ŠČ, pri čemer ni mogla skriti presenečenja na obrazu.

»Naježila sem se. Moram zaploskati Hrvaški, ker česa takega še niso poslali na Evrovizijo. Nisem prepričan, ali mi je pesem všeč ali mi je preveč. Vendar mi je všeč, spominja me na Bohemian Rhapsody skupine Queen,« je zaključila.

Nekaterih Let 3 niso navdušili

»Nimam besed, ne vem, kaj naj rečem. Hrvaška to pošilja?« pravi Jude Kennedy, oboževalec in spremljevalec Pesmi Evrovizije.

