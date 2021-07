Občutek je dober

Poleg glasbe mlade muzikante zanima še marsikaj drugega.

inso štirje mladi fantje, doma iz Posavja, ki so se združili šele pred dvema letoma. Sprva so se imenovali drugače, prav tako je bila zasedba nekoliko drugačna. A ker imajo, tako pravijo, dober občutek za glasbo in tudi druge stvari, so si nadeli nekoliko nenavadno ime – Ansambel Občutek.»Po dobrega pol leta smo posneli prvo skladbo, ki je bila priredba skladbe ansambla Brodniki, prav tako smo zanjo posneli videospot. Pozneje smo se zaradi menjave zasedbe odločili za zamenjavo imena in nastali smo Občutki,« nam pove Matic Kozole, bas kitarist. Harmonikar Mitja Župevc prihaja iz Brestanice. Ko igra, je z dušo in srcem vedno pri stvari. Zelo rad ustvarja, o čemer priča tudi zadnja posneta skladba, za katero je napisal tako besedilo kot aranžma.Pravi pa, da se najbolje počuti, ko prepeva pod odrskimi lučmi. Za nizke tone ter tempo skrbi Matic Kozole, ki mu je bila glasba položena že v zibelko. Igra bas kitaro in bariton, prepeva pa tudi prvi in drugi bas. V prostem času se ukvarja tudi s snemanjem glasbe, kreativno žilico pa izpolnjuje s kuhanjem. Na nastopih pa vedno poskrbi za ozvočenje. Ritem sekcijo dopolnjuje kitarist Aleš Gorišek, ki prihaja iz Sevnice. Ljubezen do glasbe je začutil že v mladih letih, ko je njegov deda na harmoniki preigraval napeve. Rad pa se ukvarja tudi s športom, maketarstvom in obnavljanjem starih avtomobilov ter motorjev. Za visoke tone poskrbi Marko Zagmajster iz Orešja na Bizeljskem. Prihaja iz glasbene družine. Kot se za pravega Bizeljanca spodobi, na leto pridela več vina, kot ga lahko ansambel spije.Prosti čas večinoma preživi v vinogradu, pri sosedski pomoči, pohodništvu ter druženju s prijatelji. »Tik pred začetkom koronskega leta nam je uspelo organizirati in izpeljati dobrodelni koncert ob prvi obletnici obstoja z mnogimi glasbenimi prijatelji, ansambli Pušeljc, Šentjanci, Jarica, Potep, Posavski Veseljaki in Folk&Špas. Prepoved druženja ter dogodkov nam je na žalost pokvarila celotno leto, ne glede na vse težave in prepreke pa nam je uspelo posneti prvo avtorsko skladbo Polka z občutkom, ki smo jo javnosti predstavili jeseni, natančneje konec oktobra,« nam še pove Kozole. Polko seveda vrtijo na nekaterih radijskih postajah, slišite jo lahko tudi na youtubu.»V glasbeni skrinjici pa imamo še nekaj skladb, ki čakajo, da jih posnamemo tudi v studiu, in upamo, da bomo letos za to našli čas,« sklene v imenu vseh članov basist Matic Kozole.