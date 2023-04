Ob slovesu skupine Joker Out so tekle solze (FOTO)

Po slab mesec dolgi evrovizijski turneji po nekaterih evropskih mestih so se člani skupine Joker Out, ki se prvega maja odpravlja v Liverpool, kjer nas bodo fantje zastopali s pesmijo Carpe Diem, vrnili domov. Čeprav so presrečni in zadovoljni, da so imeli priložnost spoznati lepo število oboževalcev po Evropi, iskreno priznavajo, da je igrati pred domačim občinstvom najlepše in najbolj pristno, poleg tega pa fantje na številnih evropskih odrih niso igrali v živo, kar so zelo pogrešali, zato je bil njihov koncert v središču Ljubljane še toliko lepše presenečenje za vse prisotne. Skupina je namreč pripravila poslovilni koncert za vse, ki jih doma podpirajo, in teh se v središču prestolnice res ni zbralo malo.

Grega Skočir je na koncert pripeljal družino, ki se je z glasbeniki z veseljem fotografirala.

Več kot tisočglava množica se je gnetla pod odrom, za mimoidoče radovedneže in turiste pa ni ostalo prav veliko manevrskega prostora. V prvih vrstah so stale najbolj goreče oboževalke skupine, ki so že ob prvih zvokih kitare bridko zajokale. Pevec Bojan Cvjetićanin jih je potolažil, da res ni treba jokati, a so nekatera dekleta kljub temu od sreče skozi ves koncert točila solze.

Kaskaderka Tjaša Perko je uživala v družbi prijateljice in otrok.

Kot bi bili na evrovizijskem odru

Zadnji koncert doma so fantje pripravili z namenom, da tudi pred domačim občinstvom pesem Carpe Diem zaigrajo v živo, občutek pa je bil takšen, kot bi bili na evrovizijskem odru. Ves trg je pel z njimi, mladi glasbeniki pa so znova dokazali, da imajo tisto pravo energijo, ki so jo prepoznali tudi v tujini. Joker Out so poleg pesmi Carpe Diem zapeli tudi nekaj svojih preostalih uspešnic, kot so Umazane misli, Katrina, Tokio, Plastika in Gola. Bojan, Jan, Jure, Nace in Kris so priznali, da treme in nervoze trenutno še ne čutijo, k temu je menda veliko pripomogla promocijska turneja, na kateri so se sprostili in dobili občutek za celoten evrovizijski vrvež.

S podobno energijo bodo poskušali najprej prepričati v Liverpoolu.

Na izjemno energičnem poslovilnem koncertu v Ljubljani jih je podprlo tudi lepo število znanih obrazov, po nastopu pa se je še debelo uro vlekla vrsta oboževalk, ki so se želele s svojimi idoli fotografirati.