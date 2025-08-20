Ob prazniku v Sežani glasba za vse okuse

Občina Sežana je ena tistih slovenskih občin, ki najobširneje praznujejo svoj praznik. Tradicionalno praznovanje bo letos znova trajalo skupaj kar mesec dni. Poleg vrste drugih dogodkov, ki so jih pripravili ob tej priložnosti, bodo zagotovo najbolj zanimivi tisti glasbeni. Na voljo bodo vsem generacijam, našlo se bo namreč nekaj za vsak okus, prav tako bodo koncerti vrhunec dogajanja.

Dalmatinsko, narodnozabavno, zimzeleno, pop, rock in še kakšno zvrst bo mogoče slišati med 22. in 24. avgustom. Iz Dalmacije k nam prihaja klapa Kumpanji, ki velja za eno najbolj priljubljenih, med drugim se ponašajo z 38 festivalskimi nagradami. Nastopili bodo še duo Limit, skupine Flirrt, Lisjaki in Impulz. Vse prireditve bodo tudi letos potekale v Kosovelovem domu Sežana, v parku pri Starem Gradu, na Lipovem listu, na parkirišču pred pošto in banko ter po krajevnih skupnostih.