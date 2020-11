Ob njeni pesmi je norela cela Jugoslavija. Prepoznate skodrno najstnico?

Tajči je danes skoraj neprepoznavna. FOTO: Youtube

Bila je ena največjih pop ikon konca 80-ih in začetka 90-ih let prejšnjega stoletja na območju nekdanje Jugoslavije, nato pa se je preselila v ZDA., bolj znana kot, je leta 1990 zastopala Jugoslavijo na Evroviziji s pesmijo Hajde da ludujemo, ki je obnorela državo. Njeno kariero je ustavil razpad države in vojna, ki je sledila. V ZDA je odšla na študij, tam pa je našla tudi ljubezen svojega življenja.Občasno pa še vedno obuja spomine na svoja najstniška leta, ki jih je preživela v rodni Hrvaški.Ob fotografiji je napisala, da je bila posneta za njeno prvo naslovnico na reviji, potem ko je kot 17-letnica osvojila dve nagradi na glasbenem dogodku za odrasle. »Pogosto pozabimo, kako sposobni n neverjetni so 17-letniki v resnici. Na mlade ljudi in vse, ki jih podpirajo ter verjamejo v njih in jim ne govorijo kaj pa ti veš, saj si še otrok,« je dodala.Spomini na najstniška leta pa za Tajči niso vsi najlepši. Pred kratkim je namreč razkrila, da je bila kot najstnica spolno zlorabljena , kar jo je za vedno zaznamovalo. Povedala je, da seje za zloraboje najprej krivila sebe, izkušnjo pa je zakopala globoko v sebe in je z njo živela, dokler je ni ob pomoči psihoterapije rešila. V depresijo je zapadla tudi smrti moža Matthewa Camerona, ki je zaradi raka na pljučih umrl leta 2017, Tajči pa je ostala sama s tremi sinovi.