Ob koncertu napovedujejo tudi album

Leto 2022 je posebno leto – leto lubezni. Besedne igre s številkami Hamo & Tribute 2 Love že lep čas uporabljajo pri poimenovanju svojih albumov, in tudi letos je tako. Leto 2022 jim je kot pisano na kožo, saj dve dvojki sestavljata srce, ki ga zasedba nosi v svoji podobi vse od začetka.

In kjer je srce, tam je ljubezen, zato je letnica kar klicala po razglasitvi leta 2022 za leto lubezni. Tudi časi so takšni, da ljubezen potrebujemo še bolj kot prej. Skupino v njihovem letu ljubezni čaka prav poseben koncert, ki so ga sprva napovedovali za 22. februar v Kinu Šiška, a so ga zaradi še vedno trajajočih ukrepov prestavili v bolj zdrav termin ter v večji in bolj zračen prostor.

Nov datum koncerta je tako 22. maj, koncert pa se seli v Križanke, kjer bo skupina prvič samostojno nastopila. Ker so datum prestavili na poznejši termin, Hamo & Tribute 2 Love obljubljajo, da bo v Križankah izšel album 22, in sicer na vinilu.

»Križanke so slovenski Wembley in težko skrivam veselje, da bomo lahko odigrali koncert na tem odru. Z različnimi zasedbami sem tam stal že večkrat, s svojim bendom in svojo glasbo, samostojno pa še ne. Že zdaj imam tremo,« se koncerta veseli Matevž Šalehar - Hamo in dodaja: »Ni lepšega kot koncert spomladi v Križankah, če je tvoj, je pa sreča neprecenljiva.«