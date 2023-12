Po Križankah še vinilka z naborom najudarnejših skladb s tisočega koncerta

Po zgoščenki in digitalni verziji albuma Tisoči koncert se je skupina Mi2 odločila izdati še dvojno gramofonsko ploščo. Slednje se namreč v zadnjem času vračajo v modo v obliki tako imenovanih longplay plošč na 30 obratov. Te so skupaj z malimi na 45 obratov sicer desetletja kraljevale kot nosilci zvokov, na katerih so glasbeniki izdajali albume. Za takšno ploščo so se odločili tudi v skupini Mi2.

Na omenjeni plošči, ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija, je nabor njihovih najudarnejših skladb s tisočega koncerta, ki so ga Mi2 odigrali 12. maja letos v ljubljanskih Križankah. S pomočjo kode, ki je na ovitku, pa bodo lahko kupci plošč celotni posnetek koncerta sneli tudi v digitalni obliki.

Na novi izdelek gledajo s ponosom in pričakovanji

Sicer pa fantje na svoj novi izdelek gledajo s ponosom in pričakovanji. Vse njihove dosedanje izdaje, ki so izšle tudi kot vinil (Decibeli, Čista jeba, Črno na belem), so se doslej prodale v zlati oziroma platinasti nakladi, pri čemer je zadnji koncertni album Decibeli že več let razprodan in med zbiratelji dosega kar neverjetne vrednosti.

Po zaslugi izjemnega vzdušja na koncertu in dobri uigranosti celotne ekipe so Mi2 za izdajo uporabili prav vse odigrane skladbe, ne da bi jih popravljali, zato ponuja Tisoči koncert edinstveno izkušnjo pravih Mi2 neposredno s koncertnega odra.