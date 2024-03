Ob 40. obletnici bo ta legendarna skupina izdala nov album in dokumentarec

Ameriška rock skupina Bon Jovi letos praznuje 40. obletnico izida prvega singla in plošče in ob tej priložnosti bodo naslednji mesec izdali nov album, prav tako si bo pri nekaterih ponudnikih pretočnih vsebin mogoče ogledati dokumentarni film o njihovi dolgoletni in izjemno uspešni karieri.

Ta pa ni bila vedno tako zelo mirna, kot se je morda zdelo navzven, člani banda so namreč znani po tem, da v javnosti nikoli niso prali umazanega perila. Frontman Jon Bon Jovi denimo še danes nima slabe besede za nekoč najboljšega prijatelja in soustanovitelja skupine Richieja Samboro, ki je pred 11 leti nenadoma, kar sredi koncertne turneje, zapustil band. »Ni bilo hude krvi, nekega dne pač ni prišel v službo, in to je bilo to,« je vse, kar je o odhodu kitarista, ki velja za enega najboljših vseh časov, povedal Jon.

2.marca je Jon dopolnil 62 let.

Nekdaj nerazdružljivi dvojec kljub na videz mirnemu odnosu ni ostal v stikih, srečala sta se pred tremi leti, ko je Bon Jovi dobil častno mesto v dvorani slavnih rock'n'rolla.

Oboževalci, ki so si ogledali napovednik prihajajočega dokumentarca, so se sicer že veselili, da sta glasbenika medtem zakopala bojno sekiro, saj oba nastopata tudi v dokumentarcu z naslovom Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, a je Jon pojasnil, da so njune prispevke snemali ne le v različnih prostorih ali mestih, ampak celo v različnih državah, in čeprav je Sambora že pred časom dejal, da ne izključuje možnosti, da bi se kdaj vrnil k skupini, ki ga je izstrelila med zvezde, Jon česa podobnega ne načrtuje.

Richie Sambora velja za enega najboljših kitaristov na svetu. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

Kljub temu kitaristu, ki je imel v preteklosti nemalo težav v zasebnem življenju, pa z zasvojenostjo z alkoholom in protibolečinskimi tabletami, ne gre slabo. Njegova kariera samostojnega glasbenika sicer nikoli ni bila tako uspešna kot takrat, ko je bil del skupine Bon Jovi, kar pa ga ni ustavilo, da ne bi še naprej ustvarjal, izdal je več samostojnih albumov, sodeloval z mnogo različnimi glasbeniki, tudi z legendo country glasbe Dolly Parton pri njenem prihajajočem albumu. Jon je medtem zadnja leta preživljal težke čase, med drugim je prestal operacijo glasilk, kar ga je hudo prestrašilo, a je na srečo povsem okreval.