Oasis: radostna sprava, bratska ljubezen, vrhunska forma

»Radostno praznovanje sprave,« je zapisal recenzent revije Rolling Stone. V Guardianu, neprizanesljivem, ko gre za popularno kulturo, so dogodku namenili pet zvezdic. V New Musical Expressu, ki recenzije o popularni glasbi prinaša od leta 1952, so v bibličnem slogu zapisali: »Gospod ve, da smo potrebovali ta pobeg.«

In še: zveneli so čudovito, izgledali »cool as fuck« (sprenevedajmo se in zapišimo, da besedna zveza ni prevedljiva). In dogodku namenili enako oceno, pet zvezdic. Pri BBC, zadnje dneve pogreznjenem v težave, ker domnevno niso ustrezno predvideli težav med prenosom glasbenega festivala Glastonbury, so podčrtali, da so Oasis prikazali najboljši nastop od devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Stadion je bil v hipu razprodan. FOTO: Stringer/AFP

Ko sta se pobotala ...

Brata ​Liam in Noel Gallagher sta skupino ustanovila leta 1991 in jo v devetdesetih letih 20. stoletja uvrstila med heroje britanskega popa. Britpop je bil v primerjavi z ameriškimi sodobniki iz tistega časa nekoliko mehkejši, nekoliko bolj speven, bolj britanski – kar koli že to pomeni. Potem sta se brata prepirala. In se tako sprla, da jima niti v sanjah ne bi padlo na pamet, da bi stala na istem odru. Po 16 letih sta se vrnila. Za zmagovito vrnitev so Oasis izbrali Cardiff, glavno mesto Walesa, in največji mestni stadion, zgrajen leta 1999. 70.000 vstopnic je bilo nemudoma razprodanih. Da vzdušje ne bi bilo preveč hipodromsko, so streho na sodobnem stadionu zaprli.

Zgodbo o sprtih bratih Gallagher lahko beremo kot družinsko tragedijo, ki je vplivala na celotno britansko popularno kulturo. Lahko pa na prepir gledamo bolj prizanesljivo – ne kot biblični spor med Kajnom in Abelom, pač pa kot nesoglasje dveh genijev rock'n'rolla, ki sta po naključju še brata. Dobro desetletje sta porabila za bolj ali manj uspešni solistični karieri, čas, ki jima je ostal, pa sta izkoristila za pikro medsebojno obstreljevanje. Ko sta se pobotala, sta razprodala največje angleške, škotske, valižanske in irske stadione. Iz Cardiffa bo skupina krenila v Manchester, kraj, od koder prihajajo, in petkrat zapored nastopila v Heaton Parku. In potem še petkrat zapored na londonskem Wembleyju.

Liam in Noel Gallagher sta zakopala bojno sekiro – in mastno zaslužila. FOTO: Stringer/AFP

Zgodovina rock'n'rolla še ni odgovorila na vprašanje, ali brata v trenirkah znamke Adidas pohajkujeta zato, ker se v njih dobro počutita, ali zaradi bogatega sponzorskega prispevka. A morda je zdaj odgovor bolj jasen. Adidas je na trg izstrelil športne copate Oasis. Da ne bi ostalo pri vtisu, da zvezdi britpopa nosita nemška obuvala, je drugi sponzor koncertne turneje britanski, Range Rover. No, natančnejše seciranje bi pokazalo, da je lastnik Range Roverja v resnici indijska skupina Tata. A če je imperij izgubil ponosne stebre avtomobilske in tekstilne industrije, še vedno premore rock'n'roll.