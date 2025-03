Oasis bodo snemali film

Angleška rock skupina Oasis bo skupaj z ustvarjalcem televizijske serije Birminghamske tolpe (Peaky Blinders) Stevenom Knightom posnela dokumentarni film o svoji letošnji turneji z naslovom Live '25. V sklopu turneje bosta brata Liam in Noel Gallagher med julijem in novembrom s preostalimi člani skupine med drugim nastopila v Združenem kraljestvu, Ameriki, Aziji in Avstraliji. Pri filmu Knight sodeluje kot producent, režirala ga bosta filmska ustvarjalca Dylan Southern in Will Lovelace, nastal pa bo pod okriljem produkcijske hiše Magna Studios. Datum izida filma o koncertni turneji še ni znan.

Razprodana turneja

Oasis so ponovno združitev za svetovno turnejo napovedali avgusta lani. S tem se je končal 15 let trajajoči spor med bratoma Gallagher. Turneja se bo začela 4. julija v glavnem mestu Walesa Cardiff in obsega 41 koncertov, končala pa se bo 23. novembra v brazilskem São Paulu. Vstopnice za britanski del turneje, ki obsega 17 koncertov, so bile prodane v pol dneva.

Televizijski ustvarjalec Steven Knight bo poskrbel za produkcijo koncertnega dokumentarca. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Sama prodaja vstopnic na platformi Ticketmaster pa se je znašla pod drobnogledom britanskega urada za konkurenco in trge (CMA), ki je sprožil uradno preiskavo o prodaji več kot milijona vstopnic. Varuha konkurence je še posebno zanimalo, kako deluje Ticketmasterjev sistem dinamičnih cen, ki omogoča, da se cene vstopnic hitro spreminjajo glede na tržne razmere; tovrstna praksa je v ZDA precej pogostejša kot v Združenem kraljestvu.

Številni oboževalci skupine Oasis, ki so ure in ure čakali v virtualni vrsti na Ticketmasterjevem spletnem portalu, so se namreč pritoževali, da so zaradi t. i. dinamičnega oblikovanja cen na koncu plačali več kot dvojno vrednost vstopnice, pri čemer so se navadne vstopnice za stojišča uradno prodajale tudi po 355 funtov oziroma 420 evrov, kar je precejšen skok od prvotne cene 148 funtov (175 evrov). Kritiki Ticketmasterja pravijo, da je uporaba dinamičnih cen za tovrstne koncerte zavajajoča in neprimerna, saj je bilo že vnaprej znano, da bo povpraševanje po vstopnicah zelo veliko. Preiskava CMA še poteka.

Oasis pred koncertom na londonskem Wembleyju leta 2009, preden so se razšli. FOTO: Tim Merry/arhiv Dela

Zakopala bojno sekiro

Skupina Oasis, ki je zaslovela z uspešnicami, kot so Wonderwall, Don't Look Back in Anger ter Champagne Supernova, je bila ustanovljena leta 1991 v Manchestru. Razburjala je z javnimi prepiri med Liamom in Noelom, ki so dosegli vrhunec v Parizu na festivalu Rock na Seni leta 2009, ko je Liam razbil eno od Noelovih kitar. Brata nista nastopila skupaj od razhoda, sta pa v razprodanih dvoranah vsak s svojo novo spremljevalno skupino igrala uspešnice skupine Oasis. Znana sta bila tudi po tem, da sta se v tisku nenehno kritizirala in žalila, tako da je bila napoved ponovne združitve skupine za omejeno serijo koncertov resnično presenečenje.

Režiserja Dylan Southern in Will Lovelace sta pred tem sodelovala že pri dokumentarnem filmu z naslovom Shut Up and Play the Hits o ameriški glasbeni skupini LCD Soundsystem in Meet me in the Bathroom o newyorški glasbeni sceni v začetku tega tisočletja.