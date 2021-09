O izključitvi s popevke ga niso obvestili

Pri skladbi se je tri dni pred festivalom pojavil dvom o njeni originalnosti.

Slavila je Raiven z Volkovi. FOTO: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

Kot strela z jasnega je minuli konec tedna tik pred začetkom letošnje Slovenske popevke med nastopajočimi odjeknila novica, da na oder ne bo stopilin predstavil svoje pesmi z naslovom Pomladni večer, pod katero se podpisujetainNeuradno se govori, da naj bi šlo za plagiat, zato so na nacionalki obrazložili svojo odločitev. »Pri pesmi Pomladni večer se je tri dni pred festivalom pojavil dvom o njeni originalnosti, zato je o tem glasovala strokovna komisija. Njeni člani so se v petek opredelili glede poziva in se z glasovanjem odločili, da skladba ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje na festivalu Popevka 2021 iz 2. člena Pravil o izbiri skladb in načinu glasovanja na festivalu Popevka 2021. Komisija je ocenjevala, ali skladba krši razpisni pogoj, da mora biti v celoti ali v posameznih delih izvirno avtorsko delo.O tem, ali je plagiat, komisija ni odločala in tudi ni pristojna odločati,« so pojasnili na nacionalki, Rok Ferengja, ki ga o diskvalifikaciji menda niso obvestili, pa je prepričan, da na popevki ni smel nastopiti, ker je bil v stiku z osebo, ki je bila pozitivna na koronavirus.»S težkim srcem vam sporočamo vest, da se Slovenske popevke na žalost ne bomo mogli udeležiti, saj je v našem glasbenem kolektivu prišlo do stika z osebo, okuženo s covidom-19. Kljub temu da za zdaj vsi ostajamo zdravi, smo se odločili, da ne želimo ogrožati preostalih nastopajočih in ekipe, ki stoji za celotno prireditvijo, saj verjamemo v skupno dobro. Najlepše se zahvaljujemo za vašo podporo in se veselimo priložnosti, ki so še pred nami,« je Ferengja na dan popevke zapisal na facebooku, v prihodnjih dneh pa se bo v zvezi z govoricami, da naj bi bila pesem plagiat, oglasil tudi Aleš Klinar.