Nuša Derenda razkrila veliko skrivnost

Izjemno priljubljena slovenska pevka Nuša Derenda, ki se je gotovo spomnite tudi po energičnem nastopu na Evroviziji, je končno razkrila tako skrbno varovano skrivnost. 9. julija se vrača tja, kjer je že zmagovala v preteklosti, in sicer na Melodije morja in sonca, najbolj pa je odštevala minute do trenutka, ko bo lahko svojo novo zgodbo oziroma pesem z naslovom Valček, s katerim se bo letos predstavila na omenjenem festivalu, delila z ljudmi. V sodelovanje se je podala s producentom Raayem in njegovo Marjetko, ki je za Nušino novo skladbo napisala besedilo. Vse skupaj se je začelo, ko so se o...