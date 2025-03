Novokain ima vse – romantiko, kri, nasilje in smeh

Včeraj je v kinematografe prišla akcijska komedija Novokain (Novocaine); gre za zgodbo moškega, ki mora iz rok ugrabiteljev rešiti svoje dekle, njegova posebnost pa je, da ne čuti nikakršne bolečine, kar mu pri akcijskih in pretepaških situacijah daje prednost.

»Film ima vse – romantiko, še več pa krvi, nasilja in zabave,« razkrivata režiserja filma Dan Berk in Robert Olsen, ki sta zadovoljna in sta imela srečo, da sta k snemanju lahko privabila igralce Jacka Quaida, Amber Midthunder, Raya Nicholsona, Jacoba Batalona, Matta Walsha, Jacoba Batalona, Betty Gabriel in druge. Film je duhovit in zabaven, obljubljata režiserja, ki sta ga ustvarjala dve leti. Scenarij je napisal Lars Jacobson.

Jacob Batalon, Amber Midthunder, Jack Quaid in Ray Nicholson so se dobro zabavali tudi med snemanjem. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Jackovi slavni starši Meg Ryan in Dennis Quaid FOTO: Reuters Pictures

20. marca je film prišel na redni spored.

Pripoveduje zgodbo o Natu, običajnem človeku z redko genetsko motnjo, zaradi katere ne čuti telesne bolečine. Potem ko po bančnem ropu ugrabijo dekle njegovih sanj Sherry (Amber Midthunder), to navidezno oviro spremeni v močno orožje pri iskanju dekleta. V boju, da bi jo dobil nazaj, spremeni svojo nezmožnost čutiti telesno bolečino v nepričakovano moč. Zgodba ne raziskuje le fizičnih in čustvenih izzivov, s katerimi se sooča, temveč tudi to, kako lahko ta posebna lastnost postane moč.

Jack Quaid, star 32 let, je ameriški igralec, rojen v Los Angelesu, in je edini zakonski sin igralca Dennisa Quaida (Past za starše, Substanca, Daleč od nebes) in igralke Meg Ryan (Ko je Harry srečal Sally, Mesto Angelov, Čaka te pošta). Debitiral je z manjšo vlogo v Igrah lakote (2012). Širši javnosti se je predstavil kot vigilant Hughie Campbell v satirični seriji o superjunakih Fantje (od 2019. do danes).

Nate mora rešiti dekle. FOTO: Marcos Cruz

Napeto in zabavno FOTO: Marcos Cruz

Quaid je bil eden glavnih igralcev v dramski seriji Vinil (2016). Glas je posodil Bradu Boimlerju v animiranih serijah Star Trek: Lower Decks (2020–2024) in Supermanu v My Adventures with Superman (2023–danes). Pojavil se je v filmu Loganovi srečneži (2017), kot Richie Kirsch je nastopil v novi različici slasherja Krik (2022), kot teoretski fizik Richard Feynman pa je igral v Oppenheimerju (2023), ki je bil brezkompromisni zmagovalec lanskih oskarjev (od 13 nominacij je osvojil sedem kipcev).