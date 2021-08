Novo skladbo predstavil kar na Kreti

Dopust za Marka nikoli ni tipičen, ležeren oddih s poležavanjem na plaži in knjigo v rokah.

Pred leti je kot Mitja Podlesnik navduševal v šovu X Factor, po tistem pa se je začela njegova kariera vzpenjati. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Simpatičnega pevca, ki sliši na umetniško ime, je Slovenija spoznala pred leti, ko je tekmoval v šovu X Factor Slovenija, predstavil pa se je z imenom. Mladi pevec, ki je v preteklosti že opozoril nase s svojimi uspešnicami, tokrat v svet pošilja novo skladbo, ki pa jo je po spletu naključij prvič javno predstavil turistom, in sicer na Kreti.Z bratom sta si namreč privoščila skupen oddih na grškem otoku, kjer sta svoje pestre dneve zapolnila s poletnimi aktivnostmi – obiskovala sta plaže, lokalne znamenitosti in tradicionalne vasi, seveda pa sta se predvsem zabavala. A dopust za Marka nikoli ni tipičen, ležeren oddih s poležavanjem na plaži in knjigo v rokah. Tako se je pripetilo, da sta dopustovala v zadnjem vročinskem valu, ki je najbolj udaril ravno v Grčiji. Na lastni koži je izkusil prednosti sodobnega življenja in tehnološkega napredka, ko so se sredi kosila v restavraciji naenkrat začeli oglašati telefoni vseh gostov, tudi Markov. Vsi so namreč prejeli obvestilo o nevarnosti požarov, ki jih na Kreti sicer ni bilo, a sporočilo je bilo namenjeno preventivi.Ker pa Mark seveda tudi na dopustu ne izklopi glasbenika v sebi, si je v tamkajšnji glasbeni trgovini kupil ukulelo, odšel na plažo in tam izvedel poletno verzijo svoje prihajajoče skladbe Če bila bi moja, ki bo izšla konec avgusta. Seveda je s svojim glasom in stasom navdušil kar nekaj mimoidočih turistov in turistk, ki so bili nad njegovim preprostim, a izjemno simpatičnim koncertom navdušeni.