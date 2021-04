Novi glasbeni val napada

Organizatorji 1. festivala: Marjan Pirnar, Anja Pavlin, Klavdija Kotar in Igor Ilič FOTO: ALAN ORLIČ

Mlada skupina Ember

Ženski glas je dobil svoje mesto.

Že desetletja

Sicer pa je novomeška glasba svoj pečat vtisnila že pred več desetletji, ko je bilo Novo mesto pravo industrijsko mesto. Le kdo ne pozna Rudolfovega in njihove skoraj ponarodele Grem domov v Novo mesto! Pa skupine Drevored in njihove Daleč, daleč od ponorelega sveta in punk zasedbe Bacili, avtorsko glasbo so pozneje nadaljevali fantje v Društvu mrtvih pesnikov pa D' in Ž'Kovači.

Skupina kulturnih zanesenjakov se je pred enim stoletjem s skupnim kulturno-umetniškim podvigom, imenovanim Novomeška pomlad, zapisala ne le v zgodovino slovenske, ampak tudi evropske avantgarde, vse pa kaže, da današnja dolenjska ustvarjalna mladina nadaljuje delo, ki so ga začrtali njihovi predhodnikiin drugi.»Morda mi bo kdo zameril, a prav ne najbolj vzpodbudno okolje nas sili, da damo vse od sebe, da glasba pride do ljudi. Gotovo je lažje začeti in doživeti uspeh v slovenski prestolnici kot na primer v Novem mestu, kjer trenutno ni niti pravega prostora za koncerte, sploh za alternativno glasbo ne. Okolje, kakršno je, nas hkrati dviguje in spodbuja ter nam daje motivacijo, da se še bolj povezujemo in si pomagamo. Tako smo drzni skupaj in s sodelovanjem širimo meje svoje glasbe, svojega glasu in glasbene svobode,« razmišlja, glasbenica, pevka in zsoustanoviteljica produkcijske hiše in založbe Inja music records iz Novega mesta.Anja pove neposredno: »Zdaj napadamo z novim novomeškim glasbenim valom, v njem pa ima ženski glas svoje mesto.« Začne naštevati, koga vse lahko uvrstimo v novi novomeški val.To so Mrfy,Jardier,El Kachon, Tretji kanu, Generator,, Deadly smile,, Plateau,Parliament attack, Captain Morgan's Revenge,Ember … Prav slednji, gre za res mlado zasedbo, štirje fantje so stari od 16 do 20 let, so slovenski javnosti že pokazali, iz kakšnega testa so. Njihov prvi singel Pepel je bil v februarju celo največkrat predvajana skladba na Valu 202.Sicer pa je novomeška glasba svoj pečat pustila že pred več desetletji, ko je bilo Novo mesto pravo industrijsko mesto. Le kdo ne pozna Rudolfovega in njihove skoraj ponarodele Grem domov v Novo mesto! Pa skupineDrevored in njihove Daleč, daleč od ponorelega sveta in punk zasedbe Bacili, avtorsko glasbo so pozneje nadaljevali fantje v Društvu mrtvih pesnikov, pa D' in Ž'Kovači.Na glasbeni zemljevid so se Dolenjci umestili tudi z edinstvenim festivalom, znanim daleč naokrog – z Rock Otočcem, ki se je prvič odvil že leta 1976, zadnjič pa leta 2013. Sredi devetdesetih se je rodil tudi eden najbolj markantnih slovenskih bandov Dan D, ki je že zdavnaj zabrisal meje med Ljubljano in Novim mestom, pri zasedbi Moveknowledgment zpa smo med prvimi slišali tudi ženski glas.Kot ga ima v zasedbah Tretji kanu in Indigo. Pri obeh poje naša sogovornica Anja Pavlin, ki ima v žepu diplomo iz agronomije in magisterij iz hortikulture, a glasba je bila močnejša od profesije, čeprav danes prizna, da je prav narava tista, v kateri črpa navdih za ustvarjanje, tako za glasbo kot pisno besedo. Pri tem pripomni, da zdaj piše celo otroško knjigo Dogodivščine v polžjem mestu.»V Novem mestu se po lanskem uspešnem 1. festivalu nove novomeške glasbe, na katerem so se predstavili glasbeniki novega novomeškega vala, pripravljamo na nov festival Novomeško poletje, ki je zastavljen širše, čeprav še ne vemo, kako bo korona krojila družabno dogajanje. Festivalski turizem je postal za promocijo mest oziroma Novega mesta kot glasbenega mesta zelo pomemben, seveda s kulinariko ter drugimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi,« je še izpostavila Anja, ki zdaj s fanti iz Tretjega kanuja pripravlja že tretji album, ki bo pozitiven in energičen, kar je zanimiv odziv na današnji čas.»Poslanstvo glasbe je po eni strani, da osrečuje, hkrati pa, da družbi nastavlja ogledalo in opozarja na krivice,« še dodaja Anja, ki se v družbeno odgovornost vključuje tudi kot dejavna članica Društva za zaščito živali Novo mesto. »Pripravili smo že tri dobrodelne koncerte Novo mesto za srečne tačke, s katerim zbiramo denar za oskrbo zapuščenih živali, letos pa smo, ker koncerta ni bilo mogoče izpeljati, izdali koledar Novo mesto za srečne tačke. Naš namen je, da ozaveščamo ljudi o problematiki zapuščenih živali, hkrati pa lastnike živali opozarjamo tudi na izjemen pomen kastracije in sterilizacije.«