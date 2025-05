Novi Frankenstein bo čustven, ne pošast

Trikratni oskarjevec Guillermo del Toro je na 78. filmskem festivalu v Cannesu razkril, da njegova nova različica Frankensteina ne bo grozljivka, temveč bo gledalce zadela z močnim čustvenim nabojem. Mehiški režiser filmov Hellboy, Oblika vode in drugih uspešnic je povedal, da njegova različica ne bo film o pošasti, temveč zgodba s pravim srcem. »Pred dnevi me je nekdo vprašal, ali film vsebuje grozljive prizore,« je dejal na dogodku v Cannesu.

»Takrat sem prvič sploh pomislil na to. Zame je to izjemno čustven in oseben film. Gre za to, kaj pomeni biti oče, biti sin. Ne snemam torej grozljivke,« je dejal režiser, ki je med drugim poudaril, da ni nič sramotnega v tem, da si izjemno čustven.

V Obliki vode je bitje strašljivo le 15 minut.

Netflixova drama z Jacobom Elordijem v glavni vlogi bo izšla jeseni. V njej igrata še Oscar Isaac in Mia Goth. Del Toro je o filmu govoril med pogovorom s francoskim skladateljem Alexandrom Desplatom, ko sta na odru razpravljala o svojih sodelovanjih pri filmih, kot sta Oblika vode in Ostržek, za katerega je režiser prejel oskarja.

Poudarila sta ključno vlogo glasbe v filmskem ustvarjanju. Trenutno znova sodelujeta pri Frankensteinu, očitno pa se oba strinjata, da v tej priredbi znamenitega gotskega romana Mary Shelley iz leta 1818 ne ciljata na očitne grozljive prizore, je poročal Independent.

Guillermov Ostržek je prejel oskarja. FOTO: Netflix

V del Torovih filmih sicer pogosto najbolj sočustvujemo prav z bitji, ki jih drugi režiserji prikazujejo kot pošasti. Ta pristop njega ne zanima. »V Obliki vode je bitje strašljivo le prvih 15 minut, nato pa postane zelo ganljiv lik,« je pripomnil Desplat. »Prvič sem začutil, da bi se maščeval v imenu pošasti, ko je Marilyn Monroe prišla iz kina v filmu Sedem let skomin in Tomu Ewellu rekla, da je bitje samo potrebovalo nekoga, ki bi ga imel rad,« se je spomnil del Toro. »Zaljubil sem se v Marilyn in v tistem prizoru tudi v bitje. Zelo zgodaj. In sem pomislil, da je na svetu preveč ljudi, ki na druge gledajo napačno.«

Frankenstein ne bo le pošast.

Gre za to, kaj pomeni biti oče, biti sin.

Ne mara strašljive glasbe

»Guillermova kinematografija je zelo lirična, prav tako moja glasba,« je dejal Desplat. »Zato menim, da bo glasba v Frankensteinu zelo lirična in čustvena ... Ne želim pisati strašljive glasbe.« Desplat je napisal tudi glasbo za dva filma v letošnjem tekmovalnem programu – Eagles of the Republic Tarika Saleha in Feničanska spletka Wesa Andersona, ki si je minulo nedeljo v Cannesu, skupaj z zvezdniško zasedbo z Beniciom del Torom na čelu, prislužil večminutne stoječe ovacije. Feničanska spletka, v katerem igrajo tudi Tom Hanks, Scarlett Johansson in Mia Threapleton, hčerka Kate Winslet, se poteguje za letošnjo zlato palmo.