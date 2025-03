Novi film oskarjevca Stevena Soderbergha: James Bond, Jason Bourne in Ronin v enem

Prihodnji teden v kinematografe prihaja vohunska srhljivka Črna torba, ki razkriva zgodbo vohuna, ki mora med vohuni najti izdajalca. Ko je obveščevalna agentka Kathryn Woodhouse osumljena izdaje naroda, se njen mož George Woodhouse – prav tako agent – ​​znajde pred največjo preizkušnjo, ali naj bo zvest svojemu zakonu ali svoji državi.

Z oskarjem nagrajeni režiser Steven Soderbergh predstavlja elegantno in napeto vohunsko dramo z naslovom Črna torba (Black Bag), ki se ponaša z izjemno igralsko zasedbo. V glavnih vlogah igrajo Cate Blanchett in Michael Fassbender ter Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris, Tom Burke in Pierce Brosnan, nekdanji James Bond.

Cate Blanchett kot Kathryn St. Jean in Michael Fassbender kot George Woodhouse Foto: Claudette Barius/focus Features

George Woodhouse (upodobi ga Michael Fassbender) je elitni britanski obveščevalec, ki pa ima samo eno šibkost: neomajno predanost svoji ženi. Ko mu dodelijo občutljivo, a nujno nalogo izbrskati izdajalca svoje agencije, ki naj bi s spletnim virusom uničil njen obstoj, prejme seznam petih osumljencev. Štirje so prijatelji in sodelavci iz agencije. Peta je njegova ljubljena žena Kathryn St. Jean (Cate Blanchett), ena izmed najbolj predanih in zaupanja vrednih agentk.

Sled skrivnosti in laži, po kateri se poda George, ga pripelje do tarče in vse bolj se zdi, da je kriva Kathryn. Ko je postavljen pred neizogiben sklep, se mora odločiti – naj bo zvest svojemu zakonu ali državi?

Film elegantno krmari med napetostjo in romantiko ter ima odlične akcijske prizore.

Film elegantno krmari med napetostjo in romantiko, med zakoncema ostaja veliko neizrečenega, hkrati pa ima primesi filma Gospod in gospa Smith iz leta 2005 ter odlične akcijske prizore, podobne tistim iz Bondovih filmov, obenem ne manjka pritajenosti in spletk, ki smo jih vajeni iz trilogije filmov o Jasonu Bournu in Roninu z Robertom De Nirom in Jeanom Renom iz 90. let.

Ljubiteljem filma že dobro znan

Nemško-irski igralec Michael Fassbender je sicer slavo dosegel v filmskih delih, kot so 300, Prometej in Jane Eyre. Znan je predvsem po resnih, večkrat tudi moralno spornih vlogah. V drami Sramota režiserja Steva McQueena je upodobil odvisnika od seksa, kar mu je prineslo bafto, z McQueenom pa je sodeloval tudi v filmu Lakota, kjer je za vlogo irskega vojnega ujetnika Bobbyja Sandsa shujšal na 57 kilogramov.

Film se ponaša z izjemno igralsko zasedbo. Foto: Claudette Barius/focus Features

Pozneje se je pojavil v Tarantinovih Neslavnih barabah, kjer je igral britanskega oficirja Archieja Hicoxa, nato pa še v neodvisnem filmu Akvarij. Ne pozabimo tudi odlične upodobitve Steva Jobsa v biografski drami Dannyja Boyla, ki mu je prinesla nominacijo za oskarja. Njegov lik izjemno krutega in sadističnega rasista Edwina Eppsa v zgodovinski drami 12 let suženj pa mu je prinesel oskarja za najboljšo moško stransko vlogo.

13. marca prihaja na sporede kinematografov.

Avstralska igralka Cate Blanchett se lahko pohvali s širokim naborom odmevnih vlog in je aktivistka na področju okolja in globalnega segrevanja. Osvojila je številne nagrade, prvega oskarja je prejela za najboljšo žensko stransko vlogo v Letalcu, drugega pa za glavno žensko vlogo v Otožni Jasmine, črni komični drami Woodyja Allena, kjer je nastopila kot bogata Manhattančanka, ki se mora po spletu okoliščin preseliti v sestrino skromno stanovanje v San Franciscu. Z režiserjem Stevenom Soderberghom je sodelovala že v Dobrem Nemcu leta 2006.