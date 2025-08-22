TRTUFERIJE

Novi film Igorja Šterka: tudi tartufi lahko ljudem zameglijo um (FOTO)

Gre za zgodbo o obsedenosti in tekmi za preživetje in prestiž.
Fotografija: Prvi del snemanja bo potekal v Ljubljani, drugi del pa v Istri, na Hrvaškem in v Italiji. FOTO: Studio Virc
Prvi del snemanja bo potekal v Ljubljani, drugi del pa v Istri, na Hrvaškem in v Italiji. FOTO: Studio Virc

V filmskem studiu Viba v Ljubljani so začeli snemati nov celovečerni igrani film režiserja Igorja Šterka, enega izmed utemeljiteljev slovenskega novega vala iz sredine devetdesetih let in filmskega ustvarjalca s posebno avtorsko poetiko, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Prvi del snemanja filma Tartuferije bo potekal v studiu v Ljubljani, drugi del pa naknadno v Istri, na Hrvaškem in v Italiji. Scenarista filma sta Irena Šterk in Igor Šterk.

Mrzlica pohlepa

Črna komedija je postavljena v odmaknjen istrski zaselek, kjer tartufi, bogastvo podzemnega sveta, zameglijo um vaščanov. Ko mojster lova na tartufe namreč ujame največji primerek vseh časov, izbruhne mrzlica pohlepa. To je zgodba o obsedenosti in o dveh mladih, ki se imata rada, ter o vseh drugih, ki se nimajo niti malo, pojasnjujejo na SFC.

»Zgodba je sicer postavljena v Istro, vendar jo razumem kot alegorijo – tartufi so lahko kar koli: moč, denar, vpliv. Skozi prizmo komedije raziskujemo, kaj se zgodi, ko posameznik pride do nečesa izjemnega, in kako se na to odzove skupnost,« je povedal režiser.

Tartuferije se poigravajo z univerzalnimi človeškimi slabostmi – pohlepom, zavistjo in obsedenostjo.

Producenta filma iz produkcijske hiše Studio Virc sta Nataša Vugrinec in Boštjan Virc, ki je ob prvi klapi dejal: »Tartuferije so film, ki se poigrava z univerzalnimi človeškimi slabostmi – pohlepom, zavistjo in obsedenostjo – ob tem pa s humorjem odpira prostor za premislek o tem, kam nas lahko zanese tekma za preživetje in prestiž. Na čudovitih lokacijah in z mednarodno ter vrhunsko slovensko igralsko zasedbo bo film prinesel zgodbo, ki je lokalna in hkrati zelo globalna.«

V filmu igrajo Frano Lasić, Gregor Bakovič, Jana Zupančič, Silva Čušin, Janez Škof, Lara Wolf, Klemen Kovačič, Anita Kravos, Sebastijan Cavazza, Primož Pirnat in Arne Hodalič. Direktor fotografije je Stefano Paradiso, avtor glasbe Luca Ciut, scenograf Marco Juratovec, za kostumografijo bo skrbela Tina Bonča Knific, oblikovalka maske bo Gabrijela Fleischman, direktor filma pa je Tadej Koren Šmid.

1997. JE IGOR ŠTERK posnel celovečerni film Ekspres, ekspres.

Film je slovensko-italijansko-hrvaška koprodukcija. Poleg RTV Slovenija sta koproducenta Levante Produzioni iz Italije in Nukleus Film iz Hrvaške. Projekt so finančno podprli Slovenski filmski center, Regijski avdiovizualni sklad Furlanije - Julijske krajine, Hrvaški avdiovizualni center ter program Ustvarjalna Evropa MEDIA.

»Igor Šterk je diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in 1997. posnel prvi celovečerni film Ekspres, ekspres, za katerega je prejel številne domače in mednarodne nagrade. Zelo uspešni so bili tudi njegovi naslednji trije film: Ljubljana (2002), prvi slovenski film, ki je bil nominiran za nagrado Tiger na filmskem festivalu v Rotterdamu; Uglaševanje (2005) je med drugim prejel nagrado za najboljši film na festivalu v Mannheim-Heidelbergu, 9:06 (2009) pa je na 12. Festivalu slovenskega filma prejel vse glavne nagrade. Leta 2016 je posnel mladinski film Pojdi z mano, njegov zadnji celovečerni film pa je Šterkijada iz leta 2023. Film Tartuferije bo premiero predvidoma doživel leta 2026,« še pojasnjujejo v SFC.

Igor Šterk film Tartuferije slovenski film snemanje

