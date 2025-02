Novi album Eltona Johna

Britanski rock pevec, tekstopisec in skladatelj Elton John bo 4. aprila izdal nov studijski album z naslovom Who Believes In Angels?. Pred letom in pol je glasbeni ustvarjalec s poslovilno turnejo po svetu sicer zaključil svoje koncertiranje.

Sedeminsedemdesetletni glasbenik je prihajajoči album, ki je nastal v sodelovanju z ameriško pevko, tekstopisko in producentko Brandi Carlile ter njegovim dolgoletnim glasbenim kolegom, britanskim tekstopiscem in vizualnim umetnikom Berniejem Taupinom, opisal kot enega najtežjih, kar jih je kdaj ustvaril. V 20 dneh so ga napisali in posneli oktobra 2023 v snemalnem studiu Sunset Sound v Los Angelesu kmalu po koncu poslovilne turneje.

Album je nastal v sodelovanju z ameriško glasbenico Brandi Carlile in njegovim dolgoletnim kolegom Berniejem Taupinom (levo). FOTO: Kia Johnson/Reuters

»Dal mi je prostor, kjer vem, da se lahko premaknem naprej. Who Believes In Angels? se zdi kot potovanje v drugo obdobje in odpiranje vrat v prihodnost,« je zapisal na instagramu.

Novico o novem albumu

Novico o novem albumu je sporočil dva meseca potem, ko je prvič spregovoril o posledicah okužbe oči lani poleti. »Zdravim se, vendar je to izjemno počasen proces in bo do povrnitve vida na obolelem očesu minilo še precej časa,« je povedal decembra.

Koncert na festivalu Glastonbury leta 2023 je bil njegov zadnji nastop v Britaniji. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Glavni nastop na festivalu Glastonbury 2023 v okviru njegove 330-dnevne turneje Farewell Yellow Brick Road, ki jo je sklenil v švedskem Stockholmu, je bil njegov zadnji nastop v Veliki Britaniji. Januarja je z albumom največjih uspešnic od leta 1970 do 2016 Diamonds devetič dosegel vrh lestvice najbolj poslušane glasbe v Veliki Britaniji. Album Who Believes in Angels? bo izšel pri založbi Interscope.

Ustvarjanje Johna in Taupina so lani počastili z Gershwinovo nagrado, ki jo ameriška kongresna knjižnica podeljuje kot eno najvišjih priznanj za popularno glasbo v ZDA. Med dosedanjimi prejemniki so legende Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, Carole King, Billy Joel, Smokey Robinson in Willie Nelson.