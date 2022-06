Nova turška nadaljevanka Po poti resnice (Yargi)

Na Pop TV se je začela turška nadaljevanka z naslovom Po poti resnice (Yargi) – z nekaj igralci, ki jih slovenski gledalci že poznajo.

Serija Po poti resnice. FOTO: Promocijski material

V glavnih vlogah sta Pınar Deniz in Kaan Urgancıoğlu. Kaana slovenske gledalke še niso pozabile, saj nas je, ob Buraku Özçivitu, šarmantnem lepotcu, ki je pred štirimi leti ob obisku Slovenije povzročil popolno evforijo v nakupovalnih središčih Ljubljane, Celja in Maribora, navduševal staro in mlado v nadaljevanki Moja boš.

Kaan je s svojo privlačnostjo osvojil srca gledalk, kljub vlogi brezsrčneža in preračunljivca Emirja. Tokrat igra uspešnega tožilca, ki se strogo drži pravil in ne prenese kršitev zakona. Ko je njegov mlajši brat obtožen umora, se znajde v težki situaciji. Spozna odvetnico Ceylin, ki mu je pripravljena pomagati, tudi če vedno ne sledi črki zakona. V seriji nastopa tudi Uğur Aslan, ki ga poznamo iz nadaljevank Moja boš ter Lepotica in zver.

Kaan in Burak sta igrala v seriji Moja boš. FOTO: Promocijski material

Nadaljevanka bo dolga nekje 100 epizod,trajala pa bo pet mesecev. Termin predvajanja je vsak dan, od ponedeljka do petka, z začetkom ob 21.25.