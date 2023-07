Pevec skupine Zvita Feltna ima dva velika razloga za veselje (VIDEO)

Skupina Zvita Feltna ne počiva niti poleti. Kljub zasedenim koncem tedna, službam in preostalim obveznostim fantje predstavljajo novo poletno skladbo Dobrodošli v raju, ki je nastala že pred dvema letoma, a je bila dolgo pospravljena v predalu.

»Pesem je nastala zelo spontano in izhaja iz tega, kar Zvita Feltna v resnici smo. Znamo biti ekstremni žurerji, ki kdaj mejijo celo na divjake, po drugi strani pa smo lahko zelo čustveni in romantični. In to dokazuje pesem Dobrodošli v raju,« je povedal Theo Čebron, idejni vodja projekta in avtor skladbe.

Čarobni trenutki ob mirnih in čustvenih baladah

Da Zvita Feltna ni samo sinonim za skakanje po odru in roke v zraku, nam potrjuje tudi vodja skupine Blaž Gec, ki pravi, da se najbolj čarobni trenutki na nastopih zgodijo, ko zapojejo tiste najbolj mirne in čustvene balade. »Ko ljudje skačejo s tabo in tulijo na ves glas, te to seveda napolni z adrenalinom, ko pa cela dvorana ali šotor zapoje mirno balado, ti to na neki poseben način pogreje srce,« pravi Blaž, ki ima te dni velik razlog za veselje. Njegova srčna izbranka je namreč povila njunega prvega otroka, sina, a Blaž o veselem dogodku ostaja skrivnosten.

Fantje se trenutno mudijo na zasluženem poletnem dopustu, a se že zelo veselijo, da bodo lahko novo skladbo zaigrali v živo na koncertih, ki so pred njimi.