Nova sezona Belega lotusa se vrti okoli smrti in duhovnosti

Še malo in Tajska se bo spremenila v brneči filmski studio na prostem. Predvidoma februarja se bodo v deželi nasmejanih ljudi namreč začele vreti kamere tretje sezone priljubljene serije Beli lotos, paradnega konja televizijske mreže HBO, ki nas bo tokrat popeljal na vedno živahne ulice kaotičnega Bangkoka, rajski otoček Koh Samui in največji tajski otok Phuket z dolgimi peščenimi plažami, razposajenim nočnim življenjem in mondenimi letovišči.

Tjakaj se je namreč ustvarjalec serije Mike White odločil popeljati turiste izmišljenega hotela Beli lotos, kjer bo premožne goste, vsaj če bo White sledil premisi prve in druge sezone, vnovič presenetilo truplo. Smrt je ne nazadnje tista rdeča nit, ki povezuje obe pretekli sezoni serije, ki jo je kritiška srenja lansko leto ovenčala s kar desetimi emmyji.

Serija nam z vsako novo sezono pokaže drug košček sveta. Prvo so snemali na Havajih, z drugo so se premaknili na Sicilijo, zdaj je na vrsti Tajska.

Kulisa druge sezone je bila čarobna Italija.

A čeprav je zgodba nove sezone še vedno odeta v debelo tančico skrivnostnosti, White obljublja, da nas bo pustila odprtih ust. »To bo Beli lotos na steroidih. Daljši, večji, bolj nor. Ne vem, kaj bodo ljudje mislili, a sam sem zelo vznemirjen, kar je vsaj po mojem nekaj zelo dobrega,« je dejal White.

Nova sezona, nova igralska zasedba. V letovišče Beli lotos tretje sezone prihajajo igralci Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey in Tayme Thapthimthong, tem pa se bo pridružila še stara znanka Natasha Rothwell, ki se je v prvi sezoni pojavila v stranski vlogi Belinde Lindsey, vodje tamkajšnjega centra dobrega počutja, kar je Rothwellova opravila več kot z odliko.

Lik Belinde ji je namreč prinesel emmyjevsko nominacijo. »Med branjem scenarija sem vsaj petkrat na glas zahlastala za zrakom. In to je bilo le med branjem!« je o zgodbi prihajajoče serije dejala zvezdnica in dodala, da je scenarij nedvomno odsev Whitove izjemne spretnosti pripovedovanja zgodb.

Tematika duhovnosti bi se znala odlično ujeti z Belindinim zanimanjem za velnes. FOTO: Hbo

»Izmisliti si zna najbolj zabavne in domiselne zgodbe,« je navdušena. In čeprav niti ona ni razkrila zasnove zgodbe, je vsaj nekoliko odškrtnil vrata White, ki ni le glavni ustvarjalec serije, ampak tudi njen scenarist in režiser. »Prva sezona se je vrtela predvsem okoli denarja, v drugi je bil v ospredju seks. V tretji pa bomo, mislim, skozi nekoliko satirično in zabavno lečo pogledali na smrt, vzhodnjaške religije in duhovnost.« Ta komponenta duhovnosti pa zna biti v odličnem sozvočju z Belindinim zanimanjem za velnes.

Po prvotnih načrtih naj bi oboževalci dobili svoj tretji odmerek že v tem letu, a je tudi temu projektu štrene nekoliko zamešala dvojna stavka scenaristov in igralcev, ki je za več mesecev ustavila tako rekoč celotno filmsko in televizijsko produkcijo. Novo sezono lahko veliko verjetneje pričakujemo šele v letu 2025.