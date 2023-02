Nova postapokaliptična serija navdušuje

Težko pričakovana televizijska nadaljevanka The Last of Us, posneta po istoimenski videoigri za Sonyjevo konzolo playstation, je navdušila kritike in gledalce. Kakor ugotavljajo na metakritiškem portalu Rotten Tomatoes, gre za eno najboljših televizijskih priredb videoigre doslej, pri čemer je serija prejela kritiško oceno 99 %, ocena gledalcev pa je le nekaj odstotnih točk nižja.

Bella Ramsey in Anna Torv v mirnem trenutku FOTO: HBO

Prva epizoda serije na (plačljivem) kanalu HBO je imela drugo najvišjo gledanost po letu 2010 (prvo mesto zaseda Zmajeva hiša, predzgodba Igre prestolov); premiero si je ogledalo 4,7 milijona naročnikov, v naslednjih dveh dnevih pa še več kot deset milijonov.

Postapokaliptična zgodba

The Last of Us velja za eno najboljših videoiger v zadnjem času. FOTO: Naughty Dog/Sony

Serija The Last of Us (naslov bi lahko prevedli kot Zadnja med nami) se – po pretresljivem uvodu, v katerem doživimo začetek konca sodobnega sveta – dogaja 20 let v prihodnosti, ko je ZDA razdejala epidemija glivične okužbe, ki okužene spremeni v krvoločna zombijevska bitja. Glavni junak Joel, ki ga je odlično upodobil čilsko-ameriški igralec Pedro Pascal, ki ga poznamo iz uspešnih serij Igra prestolov, Narcos in Mandalorian, mora na drugi konec ZDA prepeljati mlado Ellie (igra jo Bella Ramsey, ki je prav tako nastopila v Igri prestolov), ki v sebi nosi skrivnost, ki lahko spremeni svet. A pot skozi postapokaliptično Ameriko je silno nevarna, saj se morata izogibati tako okuženim, ki se oglašajo s srhljivim klikanjem, kot preživelim, ki so v brezvladju postali še nevarnejši in krvoločnejši od okuženih.

Zgodba govori o Joelu in Ellie, ki se prebijata skozi razdejane ZDA.

Odlična zasedba

Tudi preostala igralska zasedba – med drugimi Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett in Nick Offerman – je odlična, pri ustvarjanju serije pa sta glavi staknila Craig Mazin, avtor odlične HBO-jeve serije Černobil, in Neil Druckmann, avtor igre The Last of Us, medtem ko je glasbeno spremljavo pripravil avtor glasbe iz igre Gustavo Santaolalla. Prvotno so igro nameravali preliti v film, a se je ta znašel v t. i. razvojnem peklu. Ko sta se srečala Mazin in Druckmann, sta se hitro strinjala, da bi bila zgodba primernejša v obliki nadaljevanke.

9 epizod so posneli za prvo sezono.

Serija sledi zgodbi iz videoigre, a gre na nekaterih delih tudi po svoje. Prvo sezono sestavlja devet epizod; zadnji del naj bi se predvajal 12. marca. Druga sezona sicer še ni napovedana, a sodeč po uspehu prve in dejstvu, da obstaja nadaljevanje igre, bi se to zelo verjetno znalo zgoditi.