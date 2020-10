Nova polka o vaških čenčah

Hudomušna pesem govori o tem, kako hitro se širijo govorice po vaseh, čeprav niso resnične.

Med snemanjem videospota za pesem Vse je res

Hudomušno polko z naslovom Vse je res sta ustvarila, avtor melodije, in, ki je dodal besedilo, v katerem opisuje, kako hitro se o kakšni stvari po vasi razširijo govorice, a četudi vse ne drži, mnogi čenčam nasedejo in verjamejo, da je vse, kar so slišali, tudi res!Polko je posnel Ansambel Andreja Bajuka, ki prihaja iz Bele krajine, natančneje iz okolice Metlike, zasedbo pa poleg vodje in harmonikarja Andreja Bajuka sestavljajo šein. V videospotu, ki so ga posneli v lastni režiji, nastopa več igralcev, in sicerinAnsambel je zelo dejaven, nedavno so posneli videospot tudi za valček z naslovom Obriši solze, kjer se jim je na snemanju na gradu Vinica pridružila tudi tamburaška skupina Melos, zaradi česar ima skladba še posebno lep zven.