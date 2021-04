Nova pevka, nov zagon

Martina Kogovšek je v ansambel prinesla svežo energijo in nove ideje.

Pomlad je tu in narava se prebuja, prebujamo pa se tudi mi,« pravijo člani Ansambla Jurčkiinteriz Butajnove nad Horjulom, ki so prvič zaigrali skupaj na veselici ob gobarski razstavi leta 2003. Takrat jim je nadela ime napovedovalkain so ga tudi obdržali.A tudi Jurčki rastejo in nekateri so si že ustvarili družine. Med njimi pevka, ki je pred kratkim že drugič postala mama. Takrat so za pomoč prosili, sestro prav tako znane pevke, in se jim je z veseljem pridružila. No, Tadeja se je nepričakovano odločila, da se bo še naprej posvečala le družini in hobijem, ki jo veselijo, pa zanje prej ni bilo časa, saj je z Jurčki na odrih preživela kar 14 let.Z njimi je tako rekoč odrasla in v ansamblu opravljala še številna tajniška dela. Vestno je tudi zbirala spomine in bila na splošno potrpežljiva in prijetna oseba, zato so bili s fanti kot velika družina. Jurčki Tadeji želijo vse najlepše še naprej, v upanju, da ostanejo prijatelji, čeprav na odru ne bodo več stali skupaj. So pa veseli, da se je Martina, ki je tudi že mama, odločila, da bo z njimi ostala še naprej, in je tako postala njihova polnopravna članica.»K Jurčkom sem prišla po nekaj letih pavze. Še prej sem kratek čas pela pri Ansamblu Zakrajšek, potem sem tudi jaz šla na porodniško. Pela sem tudi v ansamblu Namig pa pri Šrangarjih in kratek čas pri S.O.S. kvintetu. A žal mi okoliščine niso omogočale daljšega sodelovanja z naštetimi. Lahko da je bil kriv tudi moj emšo,« se pošali Martina, ki je bila presenečena, ko so jo fantje povabili k sodelovanju, saj je bila prepričana, da je njen rok trajanja potekel. A tudi njo glasba še vedno poživi, zato se je s fanti hitro ujela in brez pomislekov zdaj z njimi nadaljuje pot. Lani sicer niso veliko nastopali, zato o tem niti ni veliko govorila. Zdaj pa so novico le obelodanili tudi uradno.Martina je, tako pravijo fantje, v ansambel prinesla svežo energijo in nove ideje. čuti se, da v petju uživa. Jure, Boštjan in Tomaž kljub zahtevnim službam ostajajo zvesti glasbi in se veselijo novih dosežkov. Trenutno z Martino snemajo skladbe, ponosni pa so tudi na prenovljeno spletno stran.