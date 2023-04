Nov ultra hit: oni so novodobni narodnjaki (VIDEO)

V naši deželi smo dočakali nov ultra hit za staro in mlado z naslovom Narodnjaki. Pri skladbi so moči združili Rock Partyzani, Novi spomini, mama Manka pa tudi Nik Macedoni iz benda Vzrock, videospot pa je popestril legendarni DJ Gajo. Zabavna skladba govori o večni slovenski glasbeni dilemi, ali bo današnja mladina segla po kitari in rock'n'rolu, ali se bo raje oprijela harmonike in veselic, kjer se da po mnenju akterjev zaslužiti več in bolje.

Tako glasbo kot tudi besedilo in aranžma je napisal frontman Rock Partyzanov Aleš Klinar, zabaven videospot pa je režiral Miki Pavlin. Rock Partyzani sicer letos praznujejo dvajseto obletnico delovanja in v tem jubilejnem letu poleg številnih nastopov pripravljajo nove avtorske skladbe. Že konec leta bodo praznovali tudi 60. rojstni dan Aleša Klinarja, kar pomeni, da bodo imeli dvojni razlog za zabavo.