Nov otrok, nova pesem slovenskega pevca (VIDEO)

Potem ko je sredi marca odjeknila vesela novica, da je Gašper Rifelj drugič postal očka, tokrat malemu Franu, sedaj predstavlja novo skladbo z naslovom Še vedno sanjam s tabo.

Gašper, ki je končal študij na Konservatoriju za glasbo, se trenutno izobražuje na londonski univerzi The voice college, kjer nadgrajuje svoje znanje poučevanja petja. Je stari znanec Slovenske popevke, zadnja štiri leta pa igra glavno vlogo v muzikalu Madagaskar, leva Alexa. Od leta 2019 nastopa v še enem muzikalu Ljubezenske prevare, ki ga ustvarja s produkcijsko ekipo Špas teatra. Oder si deli z odličnimi slovenskimi igralci, kot so Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak, Jan Bučar, Rok Ferenga in Alojzij Svete.

»Z izdelkom in snemanjem sem izredno zadovoljen. Z Rokom in njegovo ekipo sva odlično sodelovala in res moram izpostaviti njegov odnos in profesionalizem,« pravi novopečeni oče in nam zaupa, da je v videospotu nastopila tudi odlična in priznana slovenska igralka Vesna Kuzmić, ki mu je pomagala prenesti občutke, ki jih nosi skladba, v sliko. »Snemanje je potekalo v Ljubljani v starodobnem stanovanju, kar prinaša spotu tisto prvinskost in žmoht,« za konec še pove pevec. O. B.