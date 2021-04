Nov glasbeni otrok Tjaše in Uroša

S svojim bendom

inpredstavljata pesem Ne dam, ki je njuna najljubša z albuma Doza romantike in je zdaj dobila tudi videospot, ki sta ga posnela z že znano, uigrano ekipo zna čelu. »To je še ena pesem z ljubezensko tematiko, ki nama je najljubša. Midva se imava rada, to pa rada pokaževa tudi v svojih pesmih,« pravita glasbena zakonca, ki sta še vedno zelo zaljubljena. Novost pa je, da imata tudi nov bend, v katerem so zbrani sami vrhunski slovenski glasbeniki z ogromno kilometrinein»Zato zdaj res komaj čakava, da se ukrepi toliko sprostijo, da bova lahko začela turnejo koncertov v živo po vsej Sloveniji,« pravi Tjaša Hrovat Steklasa. In razkriva, da so videospot za pesem Ne dam posneli na čudovitem gradu Štanjel. »Ker so naju vremenske razmere že dostikrat ujele nepripravljena, tokrat nisva želela tvegati in sva se odločila, da za snemanje najameva Viteško dvorano na gradu Štanjel, v katero sva se takoj, ko sva jo videla, zaljubila in jo tudi rezervirala. Ko smo z ekipo prišli tja, pa je sledil šok, saj je bila dvorana še lepša. V tem času so jo namreč prenovili in niti malo ni bila več podobna tisti, ki sva jo pričakovala. Videospot pa je izpadel še boljše, obenem je vreme poskrbelo za magično igro svetlobe skozi okna, kar je vsemu dalo piko na i,« pravi Tjaša, ki nam zaupa še eno zanimivo prigodo. In sicer da si je s celotnim bendom delila Uroševo klobaso.»Vedno poskrbiva, da tisti, ki sodelujejo v najinih projektih na terenu, nikoli niso lačni ali žejni. Ko je bilo to mogoče, sva jih po snemanju vedno povabila na večerjo, zdaj pa sva zaradi ukrepov prisiljena malo improvizirati. In poleg oblek, čevljev in raznih pripomočkov sva na snemanje vzela tudi zalogo domačih suhih klobas, ki jih je Uroš lani pomagal delati na domačih kolinah. In tako sem Uroševo klobaso delila s celotnim bendom,« pripoveduje Tjaša, ki poučuje tudi otroke s posebnimi potrebami. »V štirih letih dela v šoli se je nabralo veliko bolj ali manj posrečenih izjav učencev, ki si jih sproti zapisujem. Ti zelo aktivno spremljajo tudi mojo glasbeno pot in so moji največji oboževalci. Tako so tudi prvi izvedeli, da prihaja nov videospot. Ena učenka me je vprašala, kakšen bo naslov nove pesmi. Pa sem ji odgovorila: »Ne dam.« Ona pa nazaj: »Zakaj ne, a ti je nerodno?« nam prigodo zaupa Tjaša, ki je učencem že premierno pokazala videospot in so bili nad njim, tako kot tudi nad pesmijo, navdušeni. Zdaj pa pozitivni komentarji in sporočila že dežujejo od vseh drugih, ki so si ga že ogledali.