Nov basist, nov zagon: DEMM z »Igorjem Silnim« vstopajo v novo obdobje

Ta je nastala v osemdesetih letih, še preden so fantje začeli raziskovati svet. Pesem, ki v originalu pripada kultni idrijski punk zasedbi Kuzle, je fantom iz skupine DEMM zvenela izjemno domače, kot da bi bila vedno njihova. Zdaj pa so ji dodali še svoj zvok in energijo. Glasbeniki ne skrivajo, da imajo Kuzle nanje velik vpliv. S svojo garažno surovostjo, preprostimi in hkrati močnimi metaforami in neposrednim glasbenim izrazom so jih navdihovali, še preden so se odločili posneti svojo različico.

Ko je pesem nastala, je bil avtor Dare Kaurič malenkost mlajši, kot so danes oni. »V tistem dveletnem obdobju obstoja Kuzel smo veliko raziskovali in iskali vedno nove prijeme, težili k spremembam in napredku, saj se nismo hoteli zaciklati v osnovne kvinte in aranžmaje,« se nastanka skladbe spominja Dare. Naslov pa je nastal čisto spontano. Potrebovali so moško ime, in ker je bil takrat Igor Vidmar ena osrednjih figur scene, je pesem dobila naslov Igor Silni. Z izidom priredbe fantje stopajo v novo ustvarjalno obdobje. V zadnjih mesecih se jim je pridružil nov basist, v kratkem pa bodo izdali še več pesmi, kar jih bo peljalo proti njihovemu dolgometražnemu prvencu, ki je že v pripravi.