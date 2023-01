Notice imajo 10 let

Citrarska skupina Notice, ki deluje znotraj Kulturnega društva Domžale, pripravlja slavnostni koncert ob 10-letnici delovanja, ki bo v nedeljo, 29. januarja 2023, ob 17. uri v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale na Ljubljanski cesti 61.

Na voljo so brezplačne vstopnice.

Nastopili bodo citrarska skupina Notice in Ta mlade Notice, Banda citrarska in Klemen Torkar, učenci citer iz Glasbene šole Domžale ter citrarska skupina Sončnice in kitarska skupina Tempo Društva Lipa Domžale. Brezplačne vstopnice so na voljo na blagajni KD Franca Bernika Domžale (telefonska številka 01 722 50 50, e-naslov: blagajna@kd-domzale.si). Zaželeni prostovoljni prispevki ob vstopu v dvorano.