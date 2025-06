Nostalgični spektakel na stadionu (FOTO)

Gre za izjemen gledališki projekt režiserja Tonija Janežiča, ki je s ciklom dvanajstih predstav počastil svoje domače mesto in otroštvo, obenem pa raziskal družbene in zgodovinske plasti goriške regije. Cikel, ki je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture, je skozi različne gledališke pristope pripovedoval o lokalnih zgodbah, mejah, vojnah, ideoloških spremembah in transgeneracijskih odnosih.

Janežič je ob predstavitvi povedal, da je z vsakim novim raziskovanjem preteklosti odkrival nove zgodbe, ki jih ni bilo mogoče strniti v eno samo predstavo. Predstava se je vsebinsko navezovala na potres, ki je 6. maja 1976 stresel Furlanijo - Julijsko krajino in Posočje. Močno ga je občutila tudi Nova Gorica, mnogi prebivalci pa so zaradi strahu noč preživeli na prostem, tudi na stadionu, kjer je bila predstava uprizorjena skoraj pol stoletja pozneje.

V projekt so bili vključeni tudi prostovoljci – člani društev, klubov in posamezniki iz lokalne skupnosti, ki so v predstavi sodelovali kot del publike. Režiser je poudaril, da je zanimanje za predstave izjemno in da je vključevanje skupnosti ključen element projekta. Organizacijsko je bila predstava velik zalogaj, saj je potekala na prostem, ne glede na vreme. Umetniški vodja SNG Nova Gorica Marko Bratuš je izpostavil zahtevnost postavitve in pomembnost povezovanja različnih institucij.

V igralski zasedbi so nastopili Arna Hadžialjević, Helena Peršuh, Žiga Udir, Marjuta Slamič, Damjana Černe, Nataša Keser, Stane Tomazin, Robert Prebil, Deneš Debrei, Sreten Mokrović in Anuša Kodelja. Režiserju sta pomagala Mojca Madon in Iva Olujić, scenografijo je ustvaril Branko Hojnik, kostume Marina Sremac, glasbo pa Samo Kutin.

Zanimanje za predstavo, ki je iz minute v minuto gledalce presenečala z nepričakovanim dogajanjem, je bilo zelo veliko. FOTO: MEDIASPEED.NET

Režiser Toni Janežič pravi, da je predstava poklon mestu, v katerem je tudi sam preživel otroštvo in mladost. FOTO: MEDIASPEED.NET

Igralca Marka Mandića so bili kolegi z novogoriškega konca zelo veseli. FOTO: MEDIASPEED.NET

Ko smo mislili, da smo videli že vse, je na konju prijezdil še igralec Stane Tomazin. FOTO: MEDIASPEED.NET