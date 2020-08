Noro zaljubljeni stilovci

Je bila kriva vročina ali sedem mičnih deklet?

inso se podpisali pod uspešnico, ki je všeč tudi fantom Ansambla Stil, ki se trudijo biti malce drugačni od konkurence. Ker jo je tudi njim zagodla korona, so se fantje, ki ne poznajo počitka, zaprli v studio in priredili uspešnico bratov Hanson MmmBop, ki v slovenski priredbi, katere avtor je, zveni precej nagajivo. Temu primerno je bilo tudi snemanje videospota, ki se je odvijalo na različnih lokacijah v Mestni občini Velenje.»Najbolj si bomo zapomnili snemanje na eni najvišjih streh bloka v središču Velenja, in to na dan, ko je bilo res zelo vroče. Tako vroče, da nam vizažistke niso mogle sproti brisati potu,« nam pove frontman stilovcev Gašper Jazbec. No ja, o tem, ali je bila za to res kriva le vročina ali sedem mičnih deklet, ki so jim na snemanju delale družbo, pa bi se verjetno dalo razpravljati. A le ena med njimi naj bi bila tista prava, na katero čaka Jazbec. Katera je to, pa razkriva videospot.Sicer so fantje pesem Noro zaljubljen sem posneli v studiu kitaristain posnetke nato poslali v obdelavo odličnemu producentu, nastal pa je zares vrhunski posnetek. Sicer sta Gašper in njegov prijateljustanovila novo produkcijsko hišo, katere člani so si nadeli ime Badger media. In prav slednji so tudi krivci za videopodobo nove skladbe stilovcev.