Nepopisna množica pri sosedih: »Pozdrav iz zagrebškega Hipodroma od nas 504.000« (FOTO)

Na današnjem koncertu hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu v Zagrebu so pričakovali pol milijona obiskovalcev, kar se je neuradno tudi uresničilo. Kot so sporočili na glasbenikovi Facebook strani, je obiskovalcev še za nekaj tisoč več. »Pozdrav iz zagrebškega Hipodroma od nas 504.000,« so zapisali v objavi.

Spodaj si lahko pogledate nekaj prizorov s tega odmevnega koncerta, ki se bo predvidoma končal okrog polnoči.

FOTO: Sanjin Strukic/pixsell Pixsell

FOTO: Igor Kralj/pixsell Pixsell

FOTO: Igor Kralj/pixsell Pixsell

Svetovni rekord

Thompson je po besedah organizatorjev postavil svetovni rekord po številu prodanih vstopnic za posamični koncert. Pred njim je bil rekorder italijanski glasbenik Vasco Rossi, ki je leta 2017 za svoj nastop v Modeni prodal 225.173 vstopnic.

To sicer ni najmnožičnejši dogodek v hrvaški zgodovini. Papež Janez Pavel II. je 11. septembra 1994 vodil mašo na Hipodromu pred približno milijon verniki.

Zaradi poletnih temperatur s pomočjo hidrantov in sedmih cistern skrbijo, da je obiskovalcem na voljo dovolj pitne vode.

Pristojni so vse občane pozvali, naj se ta konec tedna izogibajo aktivnostim, kot so obiskovanje nakupovalnih središč in izleti z avtomobili. Obiskovalcem so svetovali, naj se na koncert odpravijo peš ali z javnim prevozom, saj ni dovolj prostora za parkiranje. Danes v mestu velja tudi posebna prometna ureditev, spremembe pa so tudi v javnem mestnem prevozu.