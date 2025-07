Nori konec tedna na Ptuju (FOTO)

To so poudarjali predvsem tisti Ptujčani, ki imajo pijanskih veselic že vrh glave. V četrtek zvečer je Tadej Toš postavil Minorite na glavo, petek pa je bil namenjen mladim pištolam slovenske pop rock glasbe. Izjemni Fed Horses, s še bolj izjemno frontmanko Uršo Mihevc, so zagotovili, da se za dobro slovensko glasbo ni treba bati. Odbiti Kokosy z radijcem Borisom Kokaljem so to samo še potrdili. Domači Alo!Stari pa tako ali tako kraljujejo v omrežni skupini 02. Petkov večer, namenjen mladini in mladim po duši, tako ni razočaral, zato je organizatorjem, ki so eni prvih v Sloveniji dali priložnost skupinama Joker Out in Mrfy, dal jasno vedeti, da je treba tovrsten program še bolj okrepiti.

Magnifico je zaključil julijski festivalski del.

Oba letnik 1974 in sošolca iz osnovne šole – Mladen Delin, umetniški vodja festivala Arsana, in Tadej Toš, stand up komik

Jin in jang Festivala Arsana – Jelka Vrečko, vodja PR-službe, in Ana Delin, solastnica festivala

Mateja Kožuh, producentka SNG Maribor, s partnerjem Damirjem Lešnikom.

Sobota ni obetala ničesar dobrega, saj so se nad nekdanjo rimsko provinco nagnetli črni oblaki, prav vsi vremenski radarji pa so kazali močan naliv. Vendar so jih tudi z molitvijo, ptujska tržnica stoji pod cerkvijo in ob Minoritskem ter Dominikanskem samostanu, pregnali. Ptuj je tako postal edini jasen otoček sredi Slovenije. Magnifico je že drugo leto zapored eden vrhuncev festivala, ki vsako leto raste in se še bolj razvija. Publika, ki prihaja sem iz vseh koncev države, pa tudi iz tujine, mu to z dobrim obiskom vrača.

Urša in Jure Mihevc, gonilni sili Fed Horses.