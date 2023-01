Nora leta Hollywooda navdušila znane Slovence(FOTO)

Tudi v slovenskih kinematografih je bila težko pričakovana premiera filma Babilon, v katerem v glavnih vlogah blestita Brad Pitt in Margot Robbie –​ igralko so že trikrat razglasili za najlepšo žensko na svetu. Premiere se je udeležilo lepo število znanih Slovencev in Slovenk, ki so si med prvimi ogledali epsko dramo v režiji oskarjevca Damiena Chazella.

Hollywoodsko dramo si je ogledala tudi Erika Mohorič z izbrancem Dominikom Bagolo iz glasbene skupine Balladero.

Priljubljeni ljubljanski frizer Sašo Mali s starejšo hčerko Liano, ki je prava krasotica.

Zorana Predina zadnje čase pogosto opazimo v kinu, tokrat je z njim prišla žena Barbara.

Da je bila vrnitev v zgodnja leta prejšnjega stoletja zares pristna izkušnja, so za dobro vzdušje poskrbeli plesalci Swing studia Dansa s svojimi nastopi. Prvi gledalci so bili nad filmom naravnost navdušeni, saj ekstravagantna drama Babilon poseže v čas neslutenih ambicij, presežkov in noro izprijenih zabav zgodnjega Hollywooda, v čas med prehodom iz nemih v zvočne filme, vključuje pa odlično igralsko zasedbo – poleg omenjenih glavnih igralcev so navdušili še Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, Tobey Maguire in Olivia Wilde.