Noč večnih legend se bo v Križankah zgodila v ponedeljek

V okviru Ljubljana Festivala prihaja glasbeni spektakel Trip to Las Vegas, ki obljublja nepozaben večer brezčasnih uspešnic, smeha in čustev. V središču pozornosti bodo tri ikone slovenske glasbene scene – Oto Pestner, Uroš Perić in Omar Naber – ob bistroumnem in hudomušnem vodstvu Tine Gorenjak. Program, zasnovan kot poklon legendam, kot so Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Louis Armstrong in Dean Martin, bo združil vrhunske vokale, karizmo in humor. Koncert bo več kot le glasbeni nastop – postal bo predstava, ki združuje glasbo, humor, romantiko in ščepec greha, značilnega za Las Vegas. Križanke, ki že same po sebi ustvarjajo posebno atmosfero, bodo ta večer postale prostor, kjer bodo melodije preteklosti srečale sedanjost, nostalgija pa se bo zlila z brezčasno energijo. Občinstvo bo lahko uživalo v trenutkih, ki bodo segli onkraj samega koncerta – v občutkih, ki ostanejo še dolgo potem, ko se odrske luči ugasnejo. Če ste ljubitelj zimzelenih melodij, vas mika kanček glamurja, ali pa preprosto želite večer, poln glasbe in smeha, potem je Trip to Las Vegas dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Vzemite si čas za to posebno potovanje – obljuba je jasna: domov se boste vrnili z nasmehom in pesmijo na ustnicah.