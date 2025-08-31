GLASBENI SPEKTAKEL

Noč večnih legend se bo v Križankah zgodila v ponedeljek

Križanke bodo 1. septembra zasijale v duhu glamurja, nostalgije in šarma Las Vegasa.
Fotografija: Glamur, nostalgija in nepozabne melodije FOTO: FESTIVAL LJUBLJANA
Odpri galerijo
Glamur, nostalgija in nepozabne melodije FOTO: FESTIVAL LJUBLJANA

D. L.
31.08.2025 ob 13:10
D. L.
31.08.2025 ob 13:10

Poslušajte

Čas branja: 1:33 min.

V okviru Ljubljana Festivala prihaja glasbeni spektakel Trip to Las Vegas, ki obljublja nepozaben večer brezčasnih uspešnic, smeha in čustev. V središču pozornosti bodo tri ikone slovenske glasbene scene – Oto Pestner, Uroš Perić in Omar Naber – ob bistroumnem in hudomušnem vodstvu Tine Gorenjak. Program, zasnovan kot poklon legendam, kot so Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Louis Armstrong in Dean Martin, bo združil vrhunske vokale, karizmo in humor. Koncert bo več kot le glasbeni nastop – postal bo predstava, ki združuje glasbo, humor, romantiko in ščepec greha, značilnega za Las Vegas. Križanke, ki že same po sebi ustvarjajo posebno atmosfero, bodo ta večer postale prostor, kjer bodo melodije preteklosti srečale sedanjost, nostalgija pa se bo zlila z brezčasno energijo. Občinstvo bo lahko uživalo v trenutkih, ki bodo segli onkraj samega koncerta – v občutkih, ki ostanejo še dolgo potem, ko se odrske luči ugasnejo. Če ste ljubitelj zimzelenih melodij, vas mika kanček glamurja, ali pa preprosto želite večer, poln glasbe in smeha, potem je Trip to Las Vegas dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Vzemite si čas za to posebno potovanje – obljuba je jasna: domov se boste vrnili z nasmehom in pesmijo na ustnicah.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Križanke Glamur Trip to Las Vegas

Priporočamo

Kot strela z jasnega odjeknila novica o Ladu Bizovičarju, ki v javnost ne bi smela priti
Šok na legendarni gorski cesti, bralec srečal kar osem medvedov (FOTO in VIDEO)
Tretja preizkušnja za slovensko reprezentanco, zmaga je nujna
Predrznež, da te kap: iz rok ji je iztrgal torbico, nato pa jo še porinil iz avta

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Kot strela z jasnega odjeknila novica o Ladu Bizovičarju, ki v javnost ne bi smela priti
Šok na legendarni gorski cesti, bralec srečal kar osem medvedov (FOTO in VIDEO)
Tretja preizkušnja za slovensko reprezentanco, zmaga je nujna
Predrznež, da te kap: iz rok ji je iztrgal torbico, nato pa jo še porinil iz avta

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.