Ninette s tretjim singlom

Predstavlja se s tretjo skladbo.

Nina Radkovič - Ninette

Mlada šentjernejska pevka, ki si je nadela umetniško ime, se predstavlja s svojim tretjim singlom, ki nosi naslov Pusti mi, katerega avtor je, pesem pa govori o prebujanju, pa ne le narave kot take. »Govori o dušnem tavanju, ki si ga moramo dovoliti in se mu prepustiti, da najdemo tisto ključno esenco, ki se skriva v človeški večplastnosti. Nit pesmi je želja mlade ženske, ki hoče od življenja največ in jo vleče v svet,« pravi Gušti, ki je z Nino skupno glasbeno popotovanje začel na odrih, saj na koncertih z bendom prepeva njegove avtorske skladbe.Navdušenje nad njenim glasom, pa tudi stasom (njen prihod na oder Gušti vedno napove z »dolge noge iz Šentjerneja«), je rodilo tudi idejo o avtorskem projektu, ki se je pri Nini začel s skladbo Plešem sama in nadaljeval z Guštijevo skladbo Sladki greh. V njegovem prepoznavnem slogu je njen tretji singel Pusti mi, ki odseva tako njegove, predvsem pa Ninine odtenke osebnosti.Kot pravi Gušti, je z njo predvsem sodeloval na živih nastopih, kjer je v njegovi glasbeni ekipi prepevala ženske vokale iz obdobja, ko je pisal komade zain, za sodelovanje pa se je odločil ne samo zaradi njenih izjemnih vokalnih sposobnosti, ampak tudi zato, ker mu veliko pomeni, da se je vedno odzvala povabilu na dobrodelne koncerte, ki sta jih imela skupaj – in ni jih bilo malo. Sicer pa je pri nastajanju zadnje pesmi kot spremljevalni vokalist nastopal, na bobnih je ritem dajalje igral na bas kitari, na kitari pa, na klaviaturah so zaigraliJani Hace in. Videu, v katerem vidimo tudi Nini tako ljube konje, saj se doma, v Šentjerneju, ukvarjajo z rejo plemenskih kasaških konj, je produkcijski pečat vtisnil, skladba pa je izšla pri produkcijski hiši in založbi Inja music records iz Novega mesta, ki jo voditain Igor Ilić.Ninina glasbena pot se je začela že zgodaj, spominja se, da je že v vrtcu rada pela pred drugimi. Pri enajstih letih je nastopila na festivalu mladih bivše Jugoslavije in poskrbela za vidno uvrstitev, širša javnost pa jo je spoznala pred slabim desetletjem v oddaji X Factor, ko je s prijateljiconastopila kot Duo NiJa. Prav ta glasbeni šov je bil zanju odskočna deska, saj sta pot takrat nadaljevali v oddaji Piramida na TV Pink3, kjer sta nastopali s priredbami znanih pesmi in izvirnimi besedili, ki sta jih ustvarjali s pomočjoNina, ki sicer uči petje in klavir na glasbeni šoli Popsi, je zdaj že vajena odrov, veliko je nastopala tudi z, na njegovem petem samostojnem albumu je glavna vokalistka. Zdaj pa vse bolj stopa v ospredje in več kot očitno je, da je v glasbi našla svojo pot.