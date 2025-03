Nina Pušlar že šesto leto kraljuje na vrhu lestvic

36-letna pevka ostaja kraljica slovenskih radijskih valov. Nina Pušlar je v 15 letih meritev organizacije IPF to priznanje prejela že sedmič, za lansko leto je prejela tudi priznanje za največkrat predvajano skladbo leta in kot proizvajalec fonograma največkrat predvajane skladbe.

»To so lepe nagrade, ki sem jih zelo vesela. Ko ustvarjamo nove pesmi, nikoli ne razmišljamo o nagradah. Ustvarjamo glasbo, ki nam je všeč, in pišemo zgodbe iz naših življenj; z njimi se lahko ljudje, glede na njihove lepe odzive, poistovetijo. Veseli me, da so bile tudi pesmi z mojega zadnjega albuma v zadnjih letih lepo sprejete, tako na radijskih postajah kot koncertih. To je lep preplet. Če radijske postaje teh skladb ne bi predvajale, jih publika ne bi tako dobro poznala. Marsikatera pesem najde pot v radijski eter tudi na podlagi odličnega odziva na koncertih. Hvala za podporo, vsa ta leta gradimo lepe odnose, predvsem pa hvala poslušalcem, ki me spremljajo že dvajset let. Jubilej bomo proslavili 20. junija na velikem koncertu na stadionu v moji domači Ivančni Gorici, kjer bomo praznovali tudi z novimi pesmimi s prihajajočega albuma, katerega izid sem napovedala na moj rojstni dan, 25. oktobra,« je ob prevzemu priznanj povedala pevka.

Sandi Strmljan in Jernej Kržič, soavtorja in producenta pesmi Ironija

Žan Serčič je prvi prejemnik priznanja IPF za največkrat predvajano pesem, izdano v minulem letu.

Nagrada za Žana in Jokerje

Organizacija IPF je v kategoriji Novost leta, ki so jo prvič podelili za največkrat predvajano slovensko skladbo, izdano v preteklem letu, nagradila Žana Serčiča, in sicer za balado Bela lilija.

»Zelo sem vesel, da takšne nagrade v naši glasbeni industriji sploh obstajajo in da se tudi na takšnih dogodkih srečamo z glasbenimi kolegi. Čisto iskreno pa statistika, po kateri je najbolj predvajana slovenska skladba na slovenskih radiih šele na 33. mestu in je med stoterico le nekaj slovenskih pesmi, pušča grenek priokus, sploh če pomislim, koliko dela, časa in energije vlagamo avtorji in izvajalci v produkcijo glasbe in videospotov. Zato sem še toliko bolj vesel, da je moja skladba, pravzaprav kar dve, pristala tako visoko,« se je priljubljeni Štajerec zahvalil ob prejemu nagrade.

Skupinska fotografija nagrajencev

Veselili so se tudi člani skupine Joker Out; letošnja novost je bila vključitev televizijskih programov in spremljanje predvajanj videospotov, v tej kategoriji je zmagal videospot Carpe Diem.