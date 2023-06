Nina Pušlar že četrto leto brez konkurence

Priljubljena pevka Nina Pušlar, ki letos praznuje osemnajst let svoje glasbene kariere, je pred dnevi od Združenja IPF prejela dve laskavi priznanji. Pušlarjeva je namreč že četrto leto zapored najbolj predvajana slovenska glasbena izvajalka, njena skladba Nina Nina Nina pa je bila največkrat predvajana skladba preteklega leta.

Nina pravi, da nagrade zbira v svoji glasbeni sobi. FOTO: MATIC KREMŽAR

Direktor zavoda IPF, ki skrbi za upravljanje kolektivnih pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, Viljem Marjan Hribar, je naši pevki predal nova dva kipca za uspešno osvajanje slovenskih radijskih valov. Priložnost, ki je s štirimi zaporednimi ponovitvami postala že prijetna stalnica v koledarju, nikakor pa ne rutina, je lepo priznanje za delo Nine Pušlar in njene ekipe, ne le v minulem letu, ampak v zadnjih nekaj letih. »Ta priznanja nikakor niso samoumevna, ampak plod dela številnih avtorjev in drugih ljudi, ki soustvarjajo mojo zgodbo. Ob drvenju skozi obveznosti so take priložnosti lep trenutek za premor in pogled nazaj, priznanje za preteklo delo ter motivacija za prihajajoče projekte. Hvala publiki, ker nas spremlja in uživa v naši glasbi, vsem radijskim postajam in drugim medijem, ki podpirajo slovensko glasbo, avtorje in izvajalce, pa tudi Zavodu IPF, ki skrbi za promocijo našega dela ter izobraževanje uporabnikov in javnosti o avtorskih in sorodnih pravicah,« je ob prevzemu priznanja povedala najbolj predvajanja slovenska glasbena izvajalka v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 ter izvajalka in soavtorica hita Nina Nina Nina, ki je bil lani največkrat predvajanja slovenska skladba na radiih. Pušlarjeva je ob priložnosti predstavila tudi nekaj novih podrobnosti o projektu Stožice, kjer bo 16. decembra letos organizirala svoj najambicioznejši projekt oziroma koncert doslej.

Ob prejemu priznanj so se ji pridružili tudi soavtorji zmagovite skladbe, Miha Gorše, Urša Vlašič in Jernej Kržič. FOTO: MATIC KREMŽAR

Nove glasbe ne namerava izdajati, bodo pa lahko njeni oboževalci uživali v novih aranžmajih njenih uspešnic, ki jih bo izvajala s kar 24-člansko glasbeno ekipo. V šovu bodo sodelovali plesalci, pri teh točkah pa bo Nina moči ponovno združila tudi z našim plesnim mojstrom Anžetom Škrubetom, ki že leta živi in dela v Los Angelesu. »Priprave so se že začele in bodo trajale vse do šova v Stožicah, vsega vam seveda še ne bomo razkrili, bo pa to vsekakor največji koncertni šov v moji karieri,« skrivnostno doda pevka. Z njo bodo nastopili tudi gostje presenečenja, vse skupaj pa se bo odvijalo v času, ki je poseben tudi za gostiteljico. V Stožicah bo namreč nazdravila 18. rojstnemu dnevu svoje prve uspešnice Ni ona in zmagi na Bitki talentov.