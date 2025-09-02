VEDNO NAVDUŠI

Nina Pušlar pričarala nepozabno Radgonsko noč

Trg svobode je preplavila prevkina odlična energija.
Fotografija: Po splošnem prepričanju je tokrat v Gornji Radgoni več ljudi poslušalo Nino, kot ima mesto prebivalcev. FOTO: O. B.
Po splošnem prepričanju je tokrat v Gornji Radgoni več ljudi poslušalo Nino, kot ima mesto prebivalcev. FOTO: O. B.

oste-bakal
Oste Bakal
02.09.2025 ob 22:21
Gornja Radgona je vrhunec poletja doživela s tradicionalno prireditvijo Radgonska noč, ki sodi med največje glasbene in zabavne dogodke v mestu. Trg svobode in tamkajšnjo tržnico je napolnila množica obiskovalcev od blizu in daleč, ki so prišli prisluhnit Nini Pušlar, že vrsto let eni najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic. S svojo izjemno karizmo, prepoznavnim glasom in številnimi uspešnicami, kot so Svet na dlani, To mi je všeč, Lepa si, Tople oči in mnoge druge, že dve desetletji osvaja srca poslušalcev.

Njeni koncerti so vedno polni energije, čustev in nepozabnih trenutkov, o katerih se govori še dolgo. In tako je bilo tudi tokrat. Karizma, iskrenost in neustavljiva energija pevke so obiskovalce ponesle v nepozabno glasbeno izkušnjo, ki je napolnila trg z navdušenjem, plesom in petjem. Res je sicer, da v Gornji Radgoni ne manjka glasbe in zabave, a je Radgonska noč ena in edina, saj vedno znova povezuje ljudi in ustvarja spomine. Organizatorji iz Zavoda za kulturo, promocijo in turizem – Kultprotur so z odlično izbiro nastopajočih poskrbeli za večer, ki bo obiskovalcem ostal v lepem spominu kot ena od vrhunskih poletnih zabav v mestu sejmov in penine. 

