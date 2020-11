Nina Pušlar prelisičila virus in ukrepe

Posnetki, ki jih vidite, so nastali brez scenarija, brez načrta, da se bo to nekoč znašlo v videu.

Potem ko se je pesem Ujemi ritem že prebila med najbolj predvajane skladbe v Sloveniji, je zdaj dobila še videopodobo. Koronskim omejitvam pri snemanju se jeizognila tako, da je pobrskala po arhivu in že tako s soncem obsijano pesem odpeljala na razbeljene tropske plaže. Da smo morali na novi video Nine Pušlar čakati dlje, kot smo vajeni, so najbolj krive omejitve za njihovo ustvarjanje.Le-te silijo glasbenike in režiserje v iskanje alternativnih rešitev, nekateri so se videospotom začasno povsem odpovedali, spet tretji pa izid novih projektov zaradi tega prestavljajo na čas, ko se bo gibanje ljudi pri nas spet nekoliko sprostilo. Med tuhtanjem, kako pesmi, prepojeni s soncem, toplino in pozitivno energijo, vseeno dati vizualno podobo, ki si jo zasluži, se je Nina spomnila na stvari, ki jih ta hip ne moremo početi, torej na potovanja, druženje s prijatelji, plesanje na plaži, gledanje zvezd in podobno.Potem ko lani zaradi številnih koncertov in ustvarjanja albuma ni bilo pravih priložnosti za potovanja, je takoj na začetku leta skočila na Karibe, prijateljica pa jo je že veliko prej povabila na poroko na Filipinih, ki so zdaj nepričakovano postali tudi kulisa novega videa.»Posnetki, ki jih vidite, so nastali brez scenarija, brez načrta, da se bo to nekoč znašlo v videu, sproščeno, kar filmčku doda originalnost in avtentičnost tega, kar smo doživeli. Ne vem, kaj mi je takrat prišepnilo, da sem v pesek zapisala besedi ujemi ritem, smo pa to pesem posneli že lani poleti in zagotovo je bila prisotna v moji podzavesti, tudi če se tega nisem zavedala,« pravi Nina, ki se je tokrat odločila za posnetke, ki tehnično niso popolni, so se pa zložili v iskreno zgodbo, ki odlično sovpada s sproščenimi vibracijami skladbe.»Med pregledovanjem in izbiranjem gradiva me je presenetilo, koliko opreme smo imeli s seboj. Od dronov za zračne in go-projev za podvodne posnetke, pa tudi nekateri telefoni so se izkazali za odlične kamere. Z nami je bil tudi montažer videospota, ki je z odličnimi posnetki še poudaril zares dobro energijo spota in pristnost Filipinov, ki smo jo želeli ujeti v ta filmček, v katerem smo uporabili izključno naše avtorske posnetke,« še doda.