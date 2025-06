Nina Pušlar na stadionu zbrala 10 tisoč ljudi, tam bila tudi Pirc Musarjeva (FOTO)

Izpeljati stadionski koncert sredi Ljubljane je velik izziv. Premakniti več kot 10.000 ljudi z vseh koncev Slovenije na koncert v kraj z nekaj nad 2000 prebivalci pa še toliko večji.

A ker je Nina Pušlar dobro povezana s svojim domačim krajem, so ji sosedje priskočili na pomoč in hitro spoznali, da bo njen jubilejni spektakel nekaj, s čimer bo v glasbene anale zapisan tudi kraj, ki ga bo gostil. Da je uro pred koncertom na izvozu z avtoceste nastal večkilometrski zastoj, je krivda obiskovalcev, ki se na množična zbiranja pri nas še vedno vozijo zadnjo minuto, čeprav je bil na voljo tudi organiziran prevoz z vlakom in avtobusom.

Pritegnila je petkrat toliko ljudi, kot jih živi v Ivančni Gorici.

Z Nino sta nastopila Aleksandra Šuklar in Alexios Anest, ki svet osvajata kot sodelavca Hansa Zimmerja.

Praznovanje 20-letnice

Pa tudi to je bilo pozabljeno ob prvem pogledu na oder, ki se ga ne bi sramovali niti večdnevni festivali. Ko je stadion objela glasba in so ga razsvetlile luči, ekrani, specialni učinki in ognjemet, je bil čas za uživanje.

Nina je praznovanje 20-letnice stkala iz zgodb z glasbene poti, listanja po otroškem albumu in družinskem videoarhivu, 23 uspešnic, premiere Nemirne krvi in zimzelenčka New York, New York, s katerim je zmagala na Bitki talentov. Ob plesalcih, šolskem zboru in Stiškem kvartetu sta bila glavna gosta kitarist Alexios Anest in tolkalka Aleksandra Šuklar, ki osvajata svet s Hansom Zimmerjem. Aleksandra je s plesalko Kristino de Ventus izvedla hit Mombasa, oba pa sta se z Nino in bandom prepletla tudi v venčku njenih skladb v latinskih aranžmajih.

Z Nino sta zapela tudi Gašper Rifelj in Rebeka Dremelj, ki bo po še treh predstavah Jamsko žensko to poletje upokojila pri 197 ponovitvah.

Po videnem in slišanem lahko zgolj zaploskamo vsem, vpletenim v zasnovo in izvedbo tega glasbenega druženja. Za pisanje takih zgodb so potrebni vizija, pravi sodelavci in znanje, predvsem pogum. Nini in njeni ekipi ga po doživetem v Stožicah ter na največji ivanki doslej ne manjka – in že komaj že čakamo, kam nas bodo povabili naslednjič.

Marku Vozlju so organizatorji omogočili dostop do vsega, tudi objema Lee Mederal.