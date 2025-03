Nina Pušlar drvi proti novemu vrhuncu

Pevka Nina Pušlar je ob pogostih nastopih v teh dneh najbolj osredotočena na naslednji presežek v svoji bogati 20-letni karieri. Od konca minulega leta že potekajo priprave novih aranžmajev, odrske produkcije in vsega, kar še potegne za seboj organizacija stadionskega koncerta v njeni domači Ivančni Gorici.

Decembra 2023 je postala prva slovenska pevka, ki ji je uspelo napolniti in popolnoma (z rdečim ringom vred) razprodati ljubljansko areno Stožice. FOTO: Primož Pičulin

Priprave je za nekaj dni prekinilo le snemanje videospota, a še preden si ga bodo lahko njeni oboževalci ogledali, je Nina na radijske valove poslala skladbo z naslovom Iz čiste trme. Ta pripoveduje o paru, ki je postavljen na preizkušnjo, ali bo ostal skupaj. Poleg besedila tudi v glasbenem smislu umirjena kitica in refrenski izbruh dobro predstavita pestro dinamiko partnerskega odnosa. Nina je iskrena, trmasta in odločna ženska, ki sledi svojim ciljem. »Trma je lahko pozitivna, saj je pomembno, da vztrajaš na poti zastavljenih ciljev in prepričanj, kljub oviram. Vztrajanje pri napačnih stvareh pa lahko vodi v negativne posledice. Zato, kar se trme tiče, le previdno,« se pomenljivo nasmehne pevka.

Na stadionu njene mladosti

Po nastopih v Križankah, Hali Tivoli in ljubljanskih Stožicah jo 20. junija čaka samostojni stadionski koncert. To bo pravzaprav eden največjih podvigov v njeni karieri. »Na tem prizorišču se še nikoli ni zgodil takšen koncert. To je stadion moje mladosti. Mimo njega sem hodila v šolo in glasbeno šolo ter nazaj domov. Tukaj je treniral moj brat, za katerega sem vedno glasno navijala na tekmah,« postane čustvena, ko govori o koncertu, s katerim bo praznovala 20 let nizanja glasbenih uspehov.

Nina je že pet let zapored najbolj predvajana slovenska izvajalka. FOTO: NOAH DRESCHEL

»Ideja se je porodila zelo spontano, v času epidemije, in sicer med pogovorom z mojim dobrim prijateljem. Malo v šali, malo zares je dejal, da bi bil čas, da se po koncu vseh ukrepov iz športne dvorane, kjer prirejam tradicionalni koncert, preselim na stadion,« se veseli.