Nina Pušlar bo praznovala na stadionu

Ena najbolj predvajanih slovenskih izvajalk se je pod žarometi prvič sprehodila leta 2005 in zmagi v Bitki talentov je hitro sledila pesem Ni ona. Nina Pušlar, ki ima skoraj 300.000 sledilcev na spletnih glasbenih platformah in družbenih omrežjih ter v svoji zbirki rekorden kup kipcev za predvajanje na radijskih valovih, je lani navdušila z glasbeno-plesnim spektaklom v areni Stožice, ki se je vpisal med slovenske popkulturne vrhunce.

Vse od takrat občinstvo čaka na njen naslednji presežek. Tega je hranila za praznovanje svojega porcelanastega jubileja, ki ga bo 20. junija 2025 gostil nogometni stadion v njeni domači Ivančni Gorici. Seveda to ne bo običajen koncert, ampak šov, dostojen gostiteljice in njenega statusa na sceni.

Decembra lani so bile Stožice polne do zadnjega kotička in tako je naši pevki uspelo, kar ni nobeni slovenski glasbenici doslej. FOTO: Primož Pičulin

Nina bo prihodnje leto praznovala 20. obletnico glasbene kariere. FOTO: Matic Kremžar

Pevka, ki je odre zaznamovala tudi kot Meta v prvem slovenskem muzikalu Cvetje v jeseni, je že pet let zapored najbolj predvajana slovenska izvajalka. Radijske etre je lani navduševala z uspešnicama Malo, malo in Nina, Nina, Nina, za svoje dosežke pa si je prislužila tudi nominaciji za zlato piščal v kategorijah izvajalka leta in uspešnica leta.

Na domačem stadionu

Za nameček je bila njena Ironija najbolj predvajana pesem v prvi polovici leta 2024. Ljubezen, sočutje, veselje do življenja in pozitivna sporočila, zavita v Ninin enkratni glas, okrašena z nepogrešljivim nasmehom ter iskricami v očeh, so rdeča nit sedmih studijskih albumov in neskončnega niza uspešnic, ki redno zasedajo vrhove lestvic ter na leto zberejo skoraj 10 milijonov predvajanj na spletu. Od kod ideja za koncert na stadionu v domačem kraju?

»Med korono leta 2020 sem zunaj po naključju srečala prijatelja Jureta in rekel mi je, naj naslednji koncert namesto v dvorani pripravim kar na domačem stadionu. Ideja me je takoj prevzela in zdaj so te sanje postale resničnost! Komaj čakam, da zapojem pred domačo publiko. Na koncert pa so seveda vabljeni vsi iz vse Slovenije,« je povedala Nina z nasmehom.