Bombastična vrnitev po sporu! Nika Zorjan v Sveti Trojici kot doma (FOTO)

Konec maja je tiho in anemično slovensko glasbeno sceno razburil spor med duom Maraaya in njuno nekdanjo varovanko Niko Zorjan, ko ji je vplivni producentski par s spleta zbrisal vso diskografijo.

Javnost se je v trenutku razdelila na dva pola, vendar je bil tisti, ki je stal ob Niki Zorjan, bistveno glasnejši.

Nastopila je v slogu velikih zvezd s plesno zasedbo Gordane Grandošek Whiddon.

Sama čustva

Tik pred velikim koncertom na TrojicaFestu 2025 – župan David Klobasa je dolgoletni prijateljici takoj ponudil podporo – sta sprti strani našli konsenz in Zorjanova je lahko brezskrbno stopila na najdaljše prizorišče pod Alpami. Trojiški trg, ki se razprostira od sedeža občine ob mogočni cerkvi s tremi zvoniki pa vse do Verjan, je bil nabito poln.

»Končno sem tu, kjer se počutim najbolj doma. Na odru,« je uvodoma povedala Zorjanova, ki je v Sveti Trojici nastopila že pred tremi leti.

Marko Soršak - Soki s svojo rockersko skupino Rocktors

Alo!Stari vedno poskrbijo za norenje.

To je energija, ki te naredi še močnejšega!

»Želela bi si čim več takšnih koncertov, kot je tale trojiški. Povsod po Sloveniji. Tega si glasbeni ustvarjalci še posebej želimo,« je poudarila pevka in nastopila udarno, bombastično v slogu velikih svetovnih zvezd s plesno zasedbo pod vodstvom Gordane Grandošek Whiddon. Čustva so vrela tako na odru kot pod njim. »To je energija, ki te naredi še močnejšega, še bolj zaverovanega vase,« je strnila misli mlada Prekmurka, ki je iz vojne z menedžmentom odšla močnejša in izkušenejša.

Uroš Umek z ženo Senko in Gajo Prestor alias Estoro

Noč kasneje so na trojiškem trgu nastopili še Alo!Stari in Rocktors, vajeti zabave pa je nato prevzela mlada vplivnica, nadobudna didžejka Gaja Prestor, ki pod mentorsko taktirko zvezdnika elektronske glasbe Uroša Umeka drzno stopa na to sceno. Kot veliko presenečenje se je v Sveti Trojici ob varovanki pojavil tudi njen mentor z ženo Senko.