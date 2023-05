Ni tako, kot se je zdelo na prvi pogled, oboževalci si lahko oddahnejo

Tom Hanks velja za enega najbolj prijaznih hollywoodskih zvezdnikov. Obožujejo ga sodelavci in gledalci; prvi, ker je z njim menda užitek delati, drugi, ker je vedno dostopen in nasmejan. Vsi so bili zato toliko bolj šokirani, ko so se v javnosti pojavile fotografije z rdeče preproge festivala v Cannesu, na katerih je videti, kot da 66-letnik nič kaj prijazno vpije na enega od zaposlenih.

Hanks in Wilsonova sta se v Cannesu udeležila premiere filma Asteroid City. FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters

A izkazalo se je, da vse le ni tako, kot se je zdelo na prvi pogled. »Temu bi se reklo: Ne slišim te. Ljudje kričijo. Kaj si rekel? Kam morava iti?« se je na družabnem omrežju odzvala Tomova žena Rita Wilson in ob zapis pripela eno od fotografij, na katerih oba s Tomom namrščena pogledujeta proti moškemu, ki jima stoji nasproti, proti njemu pa kažeta s prstom. Moški je razkril svojo identiteto, gre za predstavnika Vincenta Chapalaina. Potrdil je, da nanj nihče ni vpil, še manj mu žugal: »Vprašala sta me, ali naj gresta na začetek rdeče preproge ter se tam pridružita preostali ekipi ali morata dalje.«

Hanks in Wilsonova sta se v Cannesu udeležila premiere filma Asteroid City, v katerem nastopata oba.

V Cannesu

Hanks in Wilsonova sta se v Cannesu udeležila premiere filma Asteroid City, znanstvenofantastične romantične komedije z elementi drame, v katerem nastopata oba. Scenarij je napisal sloviti Wes Anderson, ki je film tudi režiral. Zgodba se odvija v 50. letih prejšnjega stoletja in spremlja življenja skupine staršev, ki svoje z vesoljem obsedene otroke pospremijo na konvencijo v puščavo. Nepričakovani dogodek jih nato pahne v karanteno, kjer so prisiljeni sobivati ter se soočiti z lastnimi težavami in težavami drugih. Film je med kritiki že požel navdušenje, v kinematografih po svetu pa ga pričakujejo konec junija.

23. junija prihaja v kinodvorane po svetu.

Poleg Toma Hanksa in Rite Wilson v njem nastopa še kopica drugih zvezdnikov, med njimi Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Edward Norton, Liev Schreiber, Steve Carell, Margot Robbie, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Maya Hawke, Jason Schwartzman in Matt Dillon.